0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Євростат заспокоїв Францію та Італію через мегакредит для України

87
Франція та Італія отримали підтвердження, що їхня участь у новому кредитному пакеті ЄС на підтримку України не вплине на рівень їхнього державного боргу.
Про це повідомляє Politico.
Євростат пояснив, що фінансові гарантії, які лежать в основі позики на суму 210 млрд євро та забезпечені замороженими російськими активами в Бельгії, класифікуються як «умовні зобов’язання».
Це означає, що вони потраплять до боргової статистики країн лише у разі їх фактичного спрацьовування — а ймовірність цього оцінюється як низька.
Таке роз’яснення знімає ключові побоювання Парижа та Риму, що підписання угоди може підірвати довіру інвесторів та підвищити вартість запозичень.
Для Франції та Італії це критично, адже наступного тижня лідери ЄС мають обговорити кредитний пакет, від якого залежить фінансова стійкість України у 2026 році.
Єврокомісія пропонує розподілити ризики між усіма країнами-членами, щоб гарантувати кредит на випадок, якщо росії все ж таки вдасться повернути свої заморожені кошти, що зберігаються в системі Euroclear.
У листі наголошується, що жодна з умов, які могли б передати фінансову відповідальність державам-членам, «не буде виконано». Фактичний тягар гарантій нестиме сама Єврокомісія.
Німеччина, згідно з початковим проектом, має забезпечити найбільшу частку гарантій — понад 52 млрд євро. Ця сума може зрости, оскільки Угорщина вже відмовилася брати участь у механізмі підтримки України.
Бельгія також не змінює своєї позиції, домагаючись ширших гарантій безпеки від можливих російських контрзаходів.
Водночас, найбільшим ризиком ініціативи залишається можливе розморожування російських активів, якщо окремі країни, такі як Угорщина чи Словаччина, відмовляться підтримувати санкції.
Для продовження санкцій потрібна одностайність, а їхнє блокування може змусити ЄС повернути кошти росії.
Щоб уникнути такого сценарію, було запропоновано юридичний механізм, який викликає дискусії серед дипломатів та обговорюватиметься на засіданні послів ЄС.
Євростат описав ризик спрацювання гарантій як «складну подію без очевидної ймовірності».

Фінансова підтримка України

Фінансовий пакет на 210 млрд євро — це ключовий елемент довгострокового плану підтримки України, який має забезпечити її армію та економіку у разі затяжної війни.
Заморожені російські активи в ЄС, насамперед у системі Euroclear, стали головною фінансовою основою механізму, але їхній статус залежить від санкційних рішень ЄС.
Угорщина та Словаччина неодноразово блокували чи погрожували блокувати санкції, що створює ризик для стабільності всієї програми фінансування.
Лідери ЄС обговорюватимуть механізм на саміті наступного тижня. Невдача з ухваленням рішення може поставити під загрозу фінансову підтримку України у 2026 році.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems