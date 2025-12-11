Євростат заспокоїв Францію та Італію через мегакредит для України Сьогодні 10:13

Франція та Італія отримали підтвердження, що їхня участь у новому кредитному пакеті ЄС на підтримку України не вплине на рівень їхнього державного боргу.

Про це повідомляє Politico

Євростат пояснив, що фінансові гарантії, які лежать в основі позики на суму 210 млрд євро та забезпечені замороженими російськими активами в Бельгії, класифікуються як «умовні зобов’язання».

Це означає, що вони потраплять до боргової статистики країн лише у разі їх фактичного спрацьовування — а ймовірність цього оцінюється як низька.

Таке роз’яснення знімає ключові побоювання Парижа та Риму, що підписання угоди може підірвати довіру інвесторів та підвищити вартість запозичень.

Для Франції та Італії це критично, адже наступного тижня лідери ЄС мають обговорити кредитний пакет, від якого залежить фінансова стійкість України у 2026 році.

Єврокомісія пропонує розподілити ризики між усіма країнами-членами, щоб гарантувати кредит на випадок, якщо росії все ж таки вдасться повернути свої заморожені кошти, що зберігаються в системі Euroclear.

У листі наголошується, що жодна з умов, які могли б передати фінансову відповідальність державам-членам, «не буде виконано». Фактичний тягар гарантій нестиме сама Єврокомісія.

Німеччина, згідно з початковим проектом, має забезпечити найбільшу частку гарантій — понад 52 млрд євро. Ця сума може зрости, оскільки Угорщина вже відмовилася брати участь у механізмі підтримки України.

Бельгія також не змінює своєї позиції, домагаючись ширших гарантій безпеки від можливих російських контрзаходів.

Водночас, найбільшим ризиком ініціативи залишається можливе розморожування російських активів, якщо окремі країни, такі як Угорщина чи Словаччина, відмовляться підтримувати санкції.

Для продовження санкцій потрібна одностайність, а їхнє блокування може змусити ЄС повернути кошти росії.

Щоб уникнути такого сценарію, було запропоновано юридичний механізм, який викликає дискусії серед дипломатів та обговорюватиметься на засіданні послів ЄС.

Євростат описав ризик спрацювання гарантій як «складну подію без очевидної ймовірності».

Фінансова підтримка України

Фінансовий пакет на 210 млрд євро — це ключовий елемент довгострокового плану підтримки України, який має забезпечити її армію та економіку у разі затяжної війни.

Заморожені російські активи в ЄС, насамперед у системі Euroclear, стали головною фінансовою основою механізму, але їхній статус залежить від санкційних рішень ЄС.

Угорщина та Словаччина неодноразово блокували чи погрожували блокувати санкції, що створює ризик для стабільності всієї програми фінансування.

Лідери ЄС обговорюватимуть механізм на саміті наступного тижня. Невдача з ухваленням рішення може поставити під загрозу фінансову підтримку України у 2026 році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.