0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Bloomberg: Україна передала США оновлену версію «плану миру»

18
Bloomberg: Україна передала США оновлену версію «плану миру»
Bloomberg: Україна передала США оновлену версію «плану миру»
Україна направила оновлений мирний план до США під час переговорів Президента Трампа з європейськими лідерами.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерело.
Передача оновленого плану миру до Вашингтона відбулася синхронно з важливими переговорами Трампа. Агентство повідомляє, що у цей час Президент США спілкувався телефоном із європейськими лідерами: британським прем’єром Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
«Тижні переговорів призвели до документа, який є більш прийнятним для Києва, але кілька суперечливих моментів, зокрема щодо території та гарантій безпеки, продовжують гальмувати угоду», — пише Bloomberg.
Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та США згодні, що зараз настав критичний момент для України та безпеки євроатлантичного регіону.
Вчора, 9 грудня, видання Financial Times написало з посиланням на власні джерела, що адміністрація Трампа дала всього кілька днів президенту Володимиру Зеленському, щоб відповісти на американську пропозицію про завершення війни.
Також 9 грудня Зеленський заявив, що найближчим часом Україна передасть США «мирний план», доопрацьований спільно з європейськими партнерами.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems