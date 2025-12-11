Bloomberg: Україна передала США оновлену версію «плану миру»
Україна направила оновлений мирний план до США під час переговорів Президента Трампа з європейськими лідерами.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерело.
Передача оновленого плану миру до Вашингтона відбулася синхронно з важливими переговорами Трампа. Агентство повідомляє, що у цей час Президент США спілкувався телефоном із європейськими лідерами: британським прем’єром Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
«Тижні переговорів призвели до документа, який є більш прийнятним для Києва, але кілька суперечливих моментів, зокрема щодо території та гарантій безпеки, продовжують гальмувати угоду», — пише Bloomberg.
Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та США згодні, що зараз настав критичний момент для України та безпеки євроатлантичного регіону.
Вчора, 9 грудня, видання Financial Times написало з посиланням на власні джерела, що адміністрація Трампа дала всього кілька днів президенту Володимиру Зеленському, щоб відповісти на американську пропозицію про завершення війни.
Також 9 грудня Зеленський заявив, що найближчим часом Україна передасть США «мирний план», доопрацьований спільно з європейськими партнерами.
