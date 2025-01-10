Для передачі законопроєкту про демобілізацію у ВР потрібно ще мінімум 3 місяці — Міноборони Сьогодні 20:23 — Казна та Політика

Для передачі законопроєкту про демобілізацію у ВР потрібно ще мінімум 3 місяці — Міноборони

Законопроєкт про демобілізацію розроблено, але на опрацювання механізмів реалізації потрібно ще три місяці.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

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«Щодо законопроєкту про демобілізацію. Нагадаю, що Україна перебуває в умовах повномасштабного вторгнення, повномасштабної агресії з боку росії. Відповідно політики в умовах воєнного стану формує Міністерство оборони з Генеральним штабом», — сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю.

Своєю чергою перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що відповідний законопроєкт уже розроблено, наразі опрацьовують механізми для того, щоб зрозуміти, як можна замінити велику кількість людей, які підлягатимуть демобілізації.

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«Опрацьовують нові форми й способи ведення бойових дій. І якщо так чесно говорити, то нам потрібно для цього ще три місяці», — додав він.

Гаврилюк наголосив, що для того, щоб законопроєкт подати, треба створити умови, щоб реалізація цього законопроєкту не призвела «до зникнення держави Україна».

Як повідомлялося, 9 січня президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання демобілізації військовослужбовців після півтора року служби.

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