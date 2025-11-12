Кличко закликав знизити мобілізаційний вік, оскільки в Україні гостра нестача військовослужбовців Сьогодні 14:28

Кличко закликав знизити мобілізаційний вік, оскільки в Україні гостра нестача військовослужбовців

Мер Києва Віталій Кличко закликав знизити граничний вік для призову, оскільки Україна зіткнулася з гострою нестачею військовослужбовців.

Про це він заявив в інтерв’ю Axel Springer Global Reporters Network, до якої входить Politico.

«У нас великі проблеми із солдатами — з людськими ресурсами», — сказав Кличко, додавши, що велика кількість чоловіків тікає до Європи.

За його словами, російські війська продовжують безперервно наступати. «Вони атакують, як у комп’ютерній грі — просто йдуть уперед, не зважаючи на втрати», — додав він.

Нині мобілізації в Україні підлягають чоловіки від 25 років. Кличко вважає, що цей поріг варто знизити.

«Раніше в армії служили 18-річні, але це ще діти. Зараз мобілізують із 25 років, але, можливо, вік можна було б зменшити до 23 чи 22», — сказав мер Києва.

Відтік молоді за кордон

Заява Кличка пролунала на тлі зростання кількості молодих чоловіків, які виїжджають з України. У серпні уряд ухвалив постанову, що дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, і відтоді кількість українців, які шукають захисту в ЄС, значно зросла.

За даними Євростату, у вересні країни ЄС надали понад 79 тисяч нових рішень про тимчасовий захист українцям, це найвищий показник за останні два роки.

Кличко зазначив, що дисбаланс між людськими ресурсами України та чисельністю російських військ стає дедалі відчутнішим. «росіяни мають наказ і просто наступають. Ми захищаємо країну вже майже чотири роки, але це важко. Мотивація воювати досі є — і це дуже важливо», — наголосив він.

Мер Києва додав, що майбутнє України залежатиме від того, чи зможе держава повернути своїх громадян після війни. «Ми будемо раді, якщо хоча б половина молодих людей повернеться. Але для цього потрібні мир, робота та гідна якість життя. Після війни на нас чекають величезні виклики», — підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Politico писав , що в Польщі та Німеччині зростає напруга через різке збільшення кількості молодих чоловіків з України, які прибувають після послаблення правил виїзду з країни. Політики у двох державах уже заговорили про можливе обмеження їхньої присутності.

За даними польської прикордонної служби, лише за два місяці після зміни законодавства кордон з Польщею перетнули 98,5 тисячі українців віком 18−22 роки — майже удвічі більше, ніж раніше. У Німеччині ситуація схожа: кількість молодих чоловіків, які прибули до країни, зросла з 19 на тиждень у серпні до понад 1,5 тисячі на тиждень у жовтні.

Водночас Державна прикордонна служба України не фіксує виїзди громадян за кордон у розрізі вікових категорій. Там зазначають, що рух чоловіків віком від 18 до 22 років дійсно відбувається, однак ця категорія становить незначну частину загального пасажиропотоку.

