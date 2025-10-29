0 800 307 555
Госслжба занятости посчитала, сколько мужчин снялось с учета из-за мобилизации

С начала 2025 года мужчины составляют 21% всех зарегистрированных безработных в Государственной службе занятости — это почти 62 тысячи человек. В общей сложности по сравнению с прошлым годом их количество выросло почти на 4% и достигло почти 144 тысяч.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.

Снятие с учета из-за призыва в армию

В течение этого года только 119 мужчин снялись с учета из-за призыва, что составляет 0,1% от всех безработных, прекративших регистрацию. Чаще всего это происходило в Житомирской (16 человек) и Черниговской (13 человек) областях.
В Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Ровенской и Херсонской областях случаев снятия с учета из-за призыва не зафиксировано.

Спрос на услуги Службы занятости по регионам

Больше всего мужчин пользовались услугами Службы занятости в Днепропетровской области — почти 11,5 тысячи человек, Харьковской — 9,4 тысячи, Львовской — 8,9 тысячи.
Самые низкие показатели зафиксированы в Херсонской области — чуть более 2 тысяч человек, Закарпатской — 3,3 тысячи, Кировоградской — 3,5 тысячи и в Киеве — 3,9 тысячи.
