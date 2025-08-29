Госстат: долги за коммунальные услуги выросли до 100 млрд грн — Finance.ua
Госстат: долги за коммунальные услуги выросли до 100 млрд грн

Как сообщает Госстат, долги украинцев за коммуналку превысили 100 млрд гривен.
Последние данные статистического ведомства на конец 2021 года свидетельствовали, что долги составили 81,3 млрд гривен.
По состоянию на второй квартал 2025 года долг достиг 106,6 млрд гривен. Это небольшой рост, учитывая значительное подорожание услуг.
Наибольший долг был за поставку тепловой энергии и горячей воды — 35,2 млрд гривен.
  • за газ задолжали 32,3 млрд гривен,
  • за электроэнергию — 17,1 млрд гривен,
  • за холодную воду — 10,2 млрд гривен,
  • за управление многоквартирным домом — 8,8 млрд гривен,
  • за вывоз мусора — 3,1 млрд гривен.
По данным Госстата, во втором квартале 2025 года украинцам насчитали за коммуналку 64,3 млрд гривен. Они заплатили 51,5 млрд гривен.
После полномасштабной войны в Украине могут повысить тарифы на коммунальные услуги. Международный валютный фонд в своем меморандуме подчеркивает необходимость поднятия «коммуналки» до рыночной стоимости. Об этом сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Стоимость услуг водоснабжения для украинцев не повысится так сильно, потому что этот тариф не зависит от цен на газ и электроэнергию. В то же время повышение тарифов на электроэнергию приведет к подорожанию обслуживания многоквартирных домов примерно на 20%.
Также Нацбанк предполагает дальнейшую постепенную корректировку тарифов на коммунальные услуги в последующие годы, однако сроки их пересмотра являются сферой неопределенности и риском для прогноза инфляции. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель 2025 года.
Прогноз учитывает принятые законодательные изменения по дальнейшему поэтапному повышению ставок акцизов на табачную продукцию до 2028 года, наибольшее из которых предусмотрено в 2025 году, а также перевод их в евро.
