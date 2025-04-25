Коли в Україні можуть підвищити тарифи на комуналку: відповідь НБУ — Finance.ua

Коли в Україні можуть підвищити тарифи на комуналку: відповідь НБУ Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Коли в Україні можуть підвищити тарифи на комуналку: відповідь НБУ

Нацбанк припускає подальше поступове коригування тарифів на комунальні послуги у наступні роки, однак терміни їхнього перегляду є сферою невизначеності та ризиком для прогнозу інфляції.

Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України за квітень 2025 року.

Прогноз враховує ухвалені законодавчі зміни щодо подальшого поетапного підвищення ставок акцизів на тютюнову продукцію до 2028 року, найбільше з яких передбачено у 2025 році, а також переведення їх у євро.

НБУ очікує, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться.

Проте у Нацбанку наголошують, що складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, імовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках. Зокрема, припускається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року.

«Невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів є суттєвим ризиком для прогнозу інфляції», — йдеться у Звіті.

Регулятор зазначає, що якщо рішення щодо підвищення тарифів будуть надалі відтерміновувати, це зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси і погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

Читайте також Як змінились тарифи на комунальні послуги за рік — дані Держстату

«Водночас зростатимуть ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиметься інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє. Натомість достатньо швидке та суттєве підвищення вартості енергоносіїв для усунення дисбалансів у енергетичному секторі посилить інфляційний тиск у відповідному періоді та зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення», — коментують в НБУ.

Довідка Finance.ua:

під час війни в Україні діє мораторій на підвищення цін на газ для населення. Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» наголосила, що продовжить постачати газ побутовим споживачам за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр;

Національний банк у попередніх прогнозах вже заявляв, що, скоріш за все, протягом 2025 року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуть. Проте таке підвищення можливе з 2026 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.