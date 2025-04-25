Коли в Україні можуть підвищити тарифи на комуналку: відповідь НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли в Україні можуть підвищити тарифи на комуналку: відповідь НБУ

Особисті фінанси
27
Коли в Україні можуть підвищити тарифи на комуналку: відповідь НБУ
Коли в Україні можуть підвищити тарифи на комуналку: відповідь НБУ
Нацбанк припускає подальше поступове коригування тарифів на комунальні послуги у наступні роки, однак терміни їхнього перегляду є сферою невизначеності та ризиком для прогнозу інфляції.
Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України за квітень 2025 року.
Прогноз враховує ухвалені законодавчі зміни щодо подальшого поетапного підвищення ставок акцизів на тютюнову продукцію до 2028 року, найбільше з яких передбачено у 2025 році, а також переведення їх у євро.
НБУ очікує, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться.
Проте у Нацбанку наголошують, що складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, імовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках. Зокрема, припускається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року.
«Невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів є суттєвим ризиком для прогнозу інфляції», — йдеться у Звіті.
Регулятор зазначає, що якщо рішення щодо підвищення тарифів будуть надалі відтерміновувати, це зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси і погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.
Читайте також
«Водночас зростатимуть ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиметься інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє. Натомість достатньо швидке та суттєве підвищення вартості енергоносіїв для усунення дисбалансів у енергетичному секторі посилить інфляційний тиск у відповідному періоді та зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення», — коментують в НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • під час війни в Україні діє мораторій на підвищення цін на газ для населення. Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» наголосила, що продовжить постачати газ побутовим споживачам за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр;
  • Національний банк у попередніх прогнозах вже заявляв, що, скоріш за все, протягом 2025 року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуть. Проте таке підвищення можливе з 2026 року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems