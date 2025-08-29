Госстат планирует оценить численность населения Украины до конца 2025 года — Finance.ua

Госстат планирует оценить численность населения Украины до конца 2025 года Сегодня 15:33

Государственная служба статистики Украины работает над новой оценкой населения, которую планируют обнародовать до конца года.

Об этом рассказал глава Государственной службы статистики Арсен Макарчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

По его словам, из-за полномасштабной войны невозможно провести классическую перепись. Ранее основой для подсчетов были данные переписи 2001 года и информация о рождаемости, смертности и миграции. Однако после 2022 года появился пробел, в том числе относительно выезда граждан за границу.

«Сейчас у нас есть пробел с 2022 года, который не можем закрыть. Особенно это касается выезда за границу, потому что некоторое время документы проверялись, но данные в базу не вносились. Так что мы оказались в ситуации, когда не знаем, сколько в стране живет людей. И должны искать другие подходы для расчета численности населения. Мы должны провести эту оценку де-факто с нуля, когда нет единственного надежного источника, который может нам обеспечить данные для оценки», — отметил Макарчук.

Среди возможных источников — государственные реестры, данные мобильных операторов, статистика банковских операций, а также показатели потребления продуктов в регионах. В то же время ни один из этих источников не дает точной картины.

«Но если мы построим модель, которая поможет нам свести их все в одной точке, взаимно проверить и выйти на определенную цифру, мы сможем сделать обоснованное предположение о количестве населения Украины. Оно не заменит собой перепись, но это будет лучшее из того, что сейчас возможно. Мне кажется, что у нас есть все возможности для того, чтобы это сделать даже в условиях войны» — объяснил глава Госстата.

Запрос на обновленные данные от всех ветвей власти. Все спрашивают, сколько людей живет в Украине: начиная от в общем в стране и заканчивая, сколько людей живет в отдельной территориальной общине. В частности, Министерству образования и науки следует знать численность населения для расчета образовательных субвенций.

«Есть три главных показателя, которые интересуют всех: ВВП, инфляция и численность населения и его половозрастный состав», — подытожил Макарчук.

Напомним, в 2022 году директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова говорила , что всеукраинская перепись населения в Украине состоится не раньше, чем после окончания войны. Ориентировочная дата — не раньше конца 2025 года.

Офис миграционной политики ранее писал , что украинская экономика может терять до 7,8% ВВП каждый год, если даже часть мигрантов не вернется. Национальный банк прогнозирует, что за 2025−2026 гг. из Украины уедут почти 400 тысяч граждан. Ожидается, что даже после войны может быть новая волна миграции. Это, в свою очередь, спровоцирует ситуацию, что на восстановление страны придется привлекать иностранцев.

