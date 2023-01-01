Стало відомо, коли в Україні може відбутись перепис населення — Finance.ua

Стало відомо, коли в Україні може відбутись перепис населення Сьогодні 17:10 — Казна та Політика

Стало відомо, коли в Україні може відбутись перепис населення

Всеукраїнський перепис населення в Україні відбудеться не раніше ніж після закінчення війни. Орієнтовна дата — не раніше кінця 2025 року.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

«Під час війни перепис проводити не можна. І відразу після війни його теж не можна проводити. Я думаю, що якщо війна закінчиться до середини 2023 року, то наприкінці 2025 року, можливо, ми зможемо його (перепис. — Ред.) провести», — пояснила вона.

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Наразі, за словами Лібанової, кількість населення України, за приблизними підрахунками, можна оцінити орієнтовно у 34-35 мільйонів.

«Зараз я говорю про кордони 2022 року (тобто перед війною, що було). А якщо з Кримом — то це ще два мільйони», — зазначила вона.

Водночас як додала Лібанова, широкомасштабна війна росії проти України «дуже погано позначиться на населенні і на демографічній ситуації загалом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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