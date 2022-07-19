Верховна Рада затвердила терміни проведення перепису населення — Finance.ua

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Верховна Рада затвердила терміни проведення перепису населення

Казна та Політика
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Верховна Рада затвердила терміни проведення перепису населення
Верховна Рада затвердила терміни проведення перепису населення
Верховна Рада затвердила терміни проведення перепису населення в Україні. Його проводитимуть не рідше, ніж раз на десять років.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.
В цілому за відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів.
У законопроєкті йдеться, що дату перепису затверджуватиме Кабінет міністрів. При цьому отримувати дані для перепису пропонується, зокрема, через заповнення респондентами переписної документації за допомогою спеціального програмного забезпечення в Інтернеті, а також з використанням національних електронних інформаційних ресурсів.
Крім того, для проведення перепису населення не можна залучати до виконання робіт громадян України, які:
  • за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;
  • мають хронічні психічні або інші захворювання, що перешкоджають виконанню доручених робіт;
  • мають судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи).

Довідка Finance.ua:

  • раніше віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що у 2023 році в Україні відбудеться офіційний перепис населення. Востаннє його проводили ще у 2001 році;
  • у вересні 2021 року бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення на підготовчий етап перепису 82 млн 474,9 тис. гривень;
  • у грудні минулого року в Україні схвалили Програму перепису населення у 2023 році. Під час якої громадяни мають відповісти на понад 50 запитань.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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