Верховна Рада затвердила терміни проведення перепису населення — Finance.ua

Верховна Рада затвердила терміни проведення перепису населення
Верховна Рада затвердила терміни проведення перепису населення в Україні. Його проводитимуть не рідше, ніж раз на десять років.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.
В цілому за відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів.
У законопроєкті йдеться, що дату перепису затверджуватиме Кабінет міністрів. При цьому отримувати дані для перепису пропонується, зокрема, через заповнення респондентами переписної документації за допомогою спеціального програмного забезпечення в Інтернеті, а також з використанням національних електронних інформаційних ресурсів.
Крім того, для проведення перепису населення не можна залучати до виконання робіт громадян України, які:
- за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;
- мають хронічні психічні або інші захворювання, що перешкоджають виконанню доручених робіт;
- мають судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи).
Довідка Finance.ua:
- раніше віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що у 2023 році в Україні відбудеться офіційний перепис населення. Востаннє його проводили ще у 2001 році;
- у вересні 2021 року бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення на підготовчий етап перепису 82 млн 474,9 тис. гривень;
- у грудні минулого року в Україні схвалили Програму перепису населення у 2023 році. Під час якої громадяни мають відповісти на понад 50 запитань.
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