Когда в Украине смогут провести перепись населения: ответ главы Госстата — Finance.ua

Когда в Украине смогут провести перепись населения: ответ главы Госстата Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Когда в Украине смогут провести перепись населения: ответ главы Госстата, Фото: Укрінформ

Всеукраинскую перепись можно будет провести после окончания военного положения. Скорее всего, это будет перепись по комбинированному варианту — интернет-раунд, данные реестров и плюс традиционный раунд (обход).

Об этом сказал глава Государственной службы статистики Игорь Вернер в интервью изданию The Page

«Госстат будет настаивать на проведении переписи», — сказал он и напомнил, что перепись должна была состояться в 2023 году, но законом было установлено, что перепись не проводится в течение военного положения и в течение 6 месяцев после его окончания.

Читайте также Кабмин отменил перепись населения

Как отметил глава Госстата, «до окончания военного положения у нас будут происходить обстрелы, бесконтрольные миграционные процессы», а по международным рекомендациям вообще перепись не рекомендуется проводить в период определенных нестабильностей и в период массовых миграционных процессов.

«Поэтому во время войны трудно спрогнозировать что-либо. Однако мы готовимся к тому, чтобы проводить перепись с использованием данных, содержащихся в реестрах», — сказал он.

Вернер не берется сказать, какая и когда будет перепись населения, поэтому Госстат будет вносить предложения в зависимости от того, когда закончится военное положение, от состояния реестров, от состояния экономики.

«Скорее всего, это будет комбинированный метод, с максимальным привлечением к переписи людей путем заполнения соответствующей переписной документации через сеть интернет и использованием имеющихся данных в реестрах. И только там, где это невозможно, проведение обхода населения. Например, человек не имеет доступа к интернету или по определенным причинам не может заполнить переписную документацию», — рассказал глава Госстата.

Читайте также Перепись населения будут проводить не реже одного раза в 10 лет: принят законопроект

По его мнению, восстановление Украины вообще невозможно без получения объективной информации о населении, и Госстат не видит иного объективного варианта, чем проведение переписи.

В то же время, данные в реестрах пока неполные, нужно провести их верификацию. Госстат будет использовать эти данные и делать из них базу, но с первого раза провести перепись исключительно по реестрам не удастся, сообщил он.

Читайте также Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple — Зеленский

«Вероятнее всего, нам придется делать традиционную перепись по комбинированному варианту — интернет-раунд, данные реестров и плюс традиционный раунд (обход). Мы будем агитировать, чтобы люди переписались через интернет. Но понимаем, перепишутся не все и переписчики должны пройти по адресам, чтобы переписать остальное население для получения объективных данных», — констатировал Вернер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.