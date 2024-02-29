Когда в Украине смогут провести перепись населения: ответ главы Госстата — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда в Украине смогут провести перепись населения: ответ главы Госстата

Казна и Политика
20
Когда в Украине смогут провести перепись населения: ответ главы Госстата
Когда в Украине смогут провести перепись населения: ответ главы Госстата, Фото: Укрінформ
Всеукраинскую перепись можно будет провести после окончания военного положения. Скорее всего, это будет перепись по комбинированному варианту — интернет-раунд, данные реестров и плюс традиционный раунд (обход).
Об этом сказал глава Государственной службы статистики Игорь Вернер в интервью изданию The Page.
«Госстат будет настаивать на проведении переписи», — сказал он и напомнил, что перепись должна была состояться в 2023 году, но законом было установлено, что перепись не проводится в течение военного положения и в течение 6 месяцев после его окончания.
Читайте также
Как отметил глава Госстата, «до окончания военного положения у нас будут происходить обстрелы, бесконтрольные миграционные процессы», а по международным рекомендациям вообще перепись не рекомендуется проводить в период определенных нестабильностей и в период массовых миграционных процессов.
«Поэтому во время войны трудно спрогнозировать что-либо. Однако мы готовимся к тому, чтобы проводить перепись с использованием данных, содержащихся в реестрах», — сказал он.
Читайте также
Вернер не берется сказать, какая и когда будет перепись населения, поэтому Госстат будет вносить предложения в зависимости от того, когда закончится военное положение, от состояния реестров, от состояния экономики.
«Скорее всего, это будет комбинированный метод, с максимальным привлечением к переписи людей путем заполнения соответствующей переписной документации через сеть интернет и использованием имеющихся данных в реестрах. И только там, где это невозможно, проведение обхода населения. Например, человек не имеет доступа к интернету или по определенным причинам не может заполнить переписную документацию», — рассказал глава Госстата.
Читайте также
По его мнению, восстановление Украины вообще невозможно без получения объективной информации о населении, и Госстат не видит иного объективного варианта, чем проведение переписи.
В то же время, данные в реестрах пока неполные, нужно провести их верификацию. Госстат будет использовать эти данные и делать из них базу, но с первого раза провести перепись исключительно по реестрам не удастся, сообщил он.
Читайте также
«Вероятнее всего, нам придется делать традиционную перепись по комбинированному варианту — интернет-раунд, данные реестров и плюс традиционный раунд (обход). Мы будем агитировать, чтобы люди переписались через интернет. Но понимаем, перепишутся не все и переписчики должны пройти по адресам, чтобы переписать остальное население для получения объективных данных», — констатировал Вернер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.