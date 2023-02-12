В Минцифре объяснили, как хотят провести перепись населения с применением «Дія» после войны — Finance.ua
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В Минцифре объяснили, как хотят провести перепись населения с применением «Дія» после войны

Казна и Политика
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В Минцифре объяснили, как хотят провести перепись населения с применением «Дія» после войны
В Минцифре объяснили, как хотят провести перепись населения с применением «Дія» после войны
Министерство цифровой трансформации разработало методологию второй всеукраинской переписи населения, которая должна быть проведена уже комбинированным методом, предположительно с применением электронного сервиса госуслуг «Дія».
Как рассказал в интервью «Радио Свобода» вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, именно он отвечает за реформу Государственной службы статистики.
«На счет переписи населения — мы об этом публично активно не коммуницировали, но в принципе я сейчас отвечаю за реформу Государственной службы статистики. Это будет такая достаточно показательная реформа: как взять большой орган, в котором есть потенциал для эффективного развития, есть что оптимизировать, как его можно изменить, используя технологии», — указал он.
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По словам главы Минцифры, принятый в июле закон предусматривает, что первый раунд переписи населения можно проводить, используя электронные средства, и для этого может быть задействована «Дія».
«Но когда теперь будет перепись, никто не может ответить. Нужно, чтобы прошло определенное время (после окончания войны). Но там нужно, чтобы был нулевой этап переписи — верификация данных в реестре. Затем, например, вы авторизуетесь в „Дія“ или другом мобильном приложении, и та информация, которая могла подтянуться из реестров для переписи, подтянулась. Вы говорите: да, все так, а вот здесь не хватает — я добавлю», — рассказал министр.
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В таком случае, по его словам, переписчик к респонденту приходить уже не будет, а если житель не захочет быть переписанным через «Дія», к нему придет переписчик и заполнит все данные оффлайн.
«Мы эту методологию разработали. Мы бы начали, если бы не вторжение (рф), эту перепись в 2023 году по такой модели. У нас одним из партнеров переписи населения планировала быть и, я уверен, будет компания Apple, и они нам помогают специалистами по кибербезопасности, потому что они являлись партнерами переписи в США», — добавил Федоров.
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Он выразил уверенность в том, что это «был бы проект мирового уровня», который бы показал, как можно, используя технологии, проводить переписи населения, показывающие более объективную и актуальную информацию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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