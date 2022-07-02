Перепись населения будут проводить не реже одного раза в 10 лет: принят законопроект — Finance.ua
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Перепись населения будут проводить не реже одного раза в 10 лет: принят законопроект

Казна и Политика
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Перепись населения будут проводить не реже одного раза в 10 лет: принят законопроект
Перепись населения будут проводить не реже одного раза в 10 лет: принят законопроект
Парламент в первом чтении поддержал законопроект № 5108. Он предусматривает проведение Всеукраинской переписи населения не реже одного раза в десять лет.
Об этом сообщается на сайте партии «Слуга народа».
Перепись будет проводиться современными методами: в частности заполнять данные украинцы будут с помощью специального программного обеспечения в Интернете. Также предусмотрено использование национальных электронных информационных ресурсов (систем).
«Принятие этого законопроекта поможет государству получать объективную статистическую информацию о социально-демографическом состоянии населения страны. Так мы сможем лучше оценить проведенные государственные реформы в прошлом, спрогнозировать социально-экономическое развитие страны и внести коррективы в тех областях государственной политики, где это необходимо», — пояснил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Также законодательство о государственной статистической деятельности дополнено положениями, гарантирующими защиту прав респондентов на уважение частной и семейной жизни. Временный переписной персонал и другие работники, которые привлекаются к подготовке и проведению переписи, виновные в нарушении требований законодательства о защите персональных данных, будут нести гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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