Стало известно, когда в Украине может состояться перепись населения — Finance.ua

Стало известно, когда в Украине может состояться перепись населения
Всеукраинская перепись населения в Украине состоится не ранее чем после окончания войны. Ориентировочная дата — не ранее конца 2025 года.
Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.
«Во время войны перепись проводить нельзя. И сразу после войны ее тоже проводить нельзя. Я думаю, что если война закончится к середине 2023 года, то в конце 2025 года, возможно, мы сможем ее (перепись. — Ред.) провести», — объяснила она.
По словам Либановой, количество населения Украины, по приблизительным подсчетам, можно оценить ориентировочно в 34-35 миллионов.
«Сейчас я говорю о границах 2022 года (то есть перед войной, что было). А если с Крымом — это еще два миллиона», — отметила она.
В то же время, как добавила Либанова, широкомасштабная война россии против Украины «очень плохо скажется на населении и на демографической ситуации в целом».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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