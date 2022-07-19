Верховная Рада утвердила сроки проведения переписи населения — Finance.ua

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Верховная Рада утвердила сроки проведения переписи населения

Казна и Политика
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Верховная Рада утвердила сроки проведения переписи населения
Верховная Рада утвердила сроки проведения переписи населения
Верховная Рада утвердила сроки переписи населения в Украине. Ее будут проводить не реже, чем раз в десять лет.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
В целом за соответствующее решение проголосовали 227 народных депутатов.
В законопроекте говорится, что дату переписи будет утверждать Кабинет министров. При этом получать данные для переписи предлагается, в частности, посредством заполнения респондентами переписной документации с помощью специального программного обеспечения в Интернете, а также с использованием национальных электронных информационных ресурсов.
Кроме того, для проведения переписи населения нельзя привлекать к выполнению работ граждан Украины, которые:
  • по решению суда признаны недееспособными или дееспособность которых ограничена;
  • имеют хронические психические или другие заболевания, препятствующие выполнению порученных работ;
  • имеют судимость за совершение уголовного правонарушения, если такая судимость не погашена или снята в установленном законом порядке (кроме реабилитированного лица).

Справка Finance.ua:

  • ранее вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что в 2023 году в Украине состоится официальная перепись населения. В последний раз ее проводили еще в 2001 году;
  • в сентябре 2021 бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение на подготовительный этап переписи 82 млн 474,9 тыс. гривен;
  • в декабре прошлого года в Украине была одобрена Программа переписи населения в 2023 году. В ходе которой граждане должны ответить более чем на 50 вопросов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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