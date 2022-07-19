Верховная Рада утвердила сроки проведения переписи населения — Finance.ua

Верховная Рада утвердила сроки проведения переписи населения Сегодня 15:25 — Казна и Политика

Верховная Рада утвердила сроки проведения переписи населения

Верховная Рада утвердила сроки переписи населения в Украине. Ее будут проводить не реже, чем раз в десять лет.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram

В целом за соответствующее решение проголосовали 227 народных депутатов.

В законопроекте говорится, что дату переписи будет утверждать Кабинет министров. При этом получать данные для переписи предлагается, в частности, посредством заполнения респондентами переписной документации с помощью специального программного обеспечения в Интернете, а также с использованием национальных электронных информационных ресурсов.

Кроме того, для проведения переписи населения нельзя привлекать к выполнению работ граждан Украины, которые:

по решению суда признаны недееспособными или дееспособность которых ограничена;

имеют хронические психические или другие заболевания, препятствующие выполнению порученных работ;

имеют судимость за совершение уголовного правонарушения, если такая судимость не погашена или снята в установленном законом порядке (кроме реабилитированного лица).

Справка Finance.ua:

ранее вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что в 2023 году в Украине состоится официальная перепись населения. В последний раз ее проводили еще в 2001 году;

в сентябре 2021 бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение на подготовительный этап переписи 82 млн 474,9 тыс. гривен;

в декабре прошлого года в Украине была одобрена Программа переписи населения в 2023 году. В ходе которой граждане должны ответить более чем на 50 вопросов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.