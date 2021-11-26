Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple — Зеленский

В Украине проведут перепись населения в сотрудничестве с американской компанией Apple.
Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в Твиттере.
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«Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple», – написал Зеленский.
Он добавил, что 30 ноября подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации Украины и компанией Apple.
Зеленский подчеркнул, что цифровизация — безусловный приоритет для украинского государства.
В то же время Зеленский не уточнил, когда именно будет проведена такая перепись.
Ранее Министерство цифровой трансформации отмечало, что хочет сотрудничать с Apple для переписи населения в виде аренды оборудования для его проведения. Перепись планируют провести в 2023 году.
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