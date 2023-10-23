Кабмин отменил перепись населения — Finance.ua

Кабмин отменил перепись населения Сегодня 11:13 — Казна и Политика

Кабмин отменил перепись населения

Кабинет Министров отменил проведение Всеукраинской переписи населения, которая была запланирована на 2023 год.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам, Кабмин на заседании 20 октября признал утратившим силу свое же распоряжение от 9 декабря 2020 года О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения.

Государственной службе статистики поручено инициировать перепись населения после прекращения или отмены военного положения в Украине.

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Напомним, 19 июля 2022 г. Верховная Рада поддержала законопроект о сроках проведения переписи населения в Украине. В документе говорится, что его необходимо проводить не реже одного раза в десять лет. Данные будут получать современным способом.

9 декабря 2020 Кабинет Министров одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году. На его подготовку планировали выделить более 80 млн гривен.

До начала полномасштабного вторжения россии планировалось, что перепись населения Украины пройдет в три этапа.

Справка Finance.ua:

В начале 2020 года бывший министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сообщил данные электронной переписи, согласно которым численность населения Украины на 1 декабря 2019 года составляет 37 миллионов 289 тысяч.

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НВ По материалам:

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