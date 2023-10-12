В Минцифры готовы к цифровой переписи населения — Finance.ua

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В Минцифры готовы к цифровой переписи населения

Казна и Политика
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В Минцифры готовы к цифровой переписи населения
В Минцифры готовы к цифровой переписи населения
Министерство цифровой трансформации готово к внедрению технологий переписи населения в режиме онлайн.
Об этом вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.
«Мы уже год занимаемся трансформацией Госстата. По сути наша задача — превратить его в IT-компанию, которая в режиме реального времени собирает объективную информацию для принятия качественных управленческих решений», — отметил Федоров.
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По его словам, в Украине уже внедрена IT-система, позволяющая собирать информацию альтернативными путями. С ее помощью в августе было проведено четыре исследования, согласно которым «удалось снизить статистику почти на 20% по количеству людей».
Федоров также отметил, что в 2023 году вместе с Apple планировалось провести перепись населения по инновационным технологиям. Этому помешала полномасштабная война.
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Но реформа Государственной службы статистики продолжается. В июле 2022 года был принят закон (№ 2438-IX от 19.07.2022), позволяющий на первом «нулевом» этапе верифицировать данные через все базовые реестры.
«Сегодня у нас есть четкое понимание, как делать современную перепись населения, чтобы меньше людей ходило по квартирам, и максимум все было собрано в режиме онлайн или человек мог добавить всю информацию через „Дію“ в несколько кликов. Поэтому мы готовы к переписи населения», — добавил Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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