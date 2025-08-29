Рейтинг Трампа упал до минимума — Finance.ua

Рейтинг Трампа упал до минимума
Поддержка Дональда Трампа среди избирателей продолжает сокращаться. В августе рейтинг упал до 37%, а недовольство его работой стало рекордным.
Об этом сообщает The Hill.
Последний опрос Университета Квиннипак показал, что рейтинг одобрения Трампа достиг нового минимума второго срока.
Одобрили работу президента США 37% зарегистрированных избирателей, в то время как 55% выразили недовольство. Еще 7% респондентов затруднились с ответом.
Таким образом, негативный рейтинг Трампа составил минус 18 пунктов — это самый плохой показатель с января 2021 года. По сравнению с июльским опросом его поддержка снизилась на 4 пункта.
Динамика с начала второго срока
Согласно результатам, за период с января рейтинг одобрения президента упал с 46 до 37%. Одновременно уровень неодобрения вырос с 43% до 55%.
Это рекордно низкий показатель для Трампа за весь второй срок и одновременно рекорд по уровню неодобрения. Ранее минимальное значение было зафиксировано в начале июня — 38% одобрения и 54% неодобрения.
Сравнение последних месяцев
Во второй половине июня рейтинг президента поднимался до 41%, а в июле удерживался на уровне 40%. Однако уровень неодобрения оставался стабильным — около 54%.
Августовский опрос показал снижение поддержки и закрепление отрицательных оценок. Таким образом, колебания последних месяцев сменились новым минимумом.
Поддержка среди республиканцев и демократов
Среди сторонников Республиканской партии 84% одобряют работу президента, 9% выражают неодобрение, а 7% затруднились ответить. Для сравнения месяц назад его поддерживали 90% республиканцев.
Среди демократов ситуация почти однозначная: 98% выразили неодобрение против 95% в июле. Независимые избиратели разделились: 31% поддерживают Трампа, 58% не одобряют, еще 11% затруднились ответить.
