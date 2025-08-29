Рейтинг Трампа упал до минимума — Finance.ua

Рейтинг Трампа упал до минимума Сегодня 18:00

Рейтинг Трампа упал до минимума

Поддержка Дональда Трампа среди избирателей продолжает сокращаться. В августе рейтинг упал до 37%, а недовольство его работой стало рекордным.

Читайте также Крупнейшая в мире бриллиантовая биржа в Индии простаивает из-за пошлин Трампа

Последний опрос Университета Квиннипак показал, что рейтинг одобрения Трампа достиг нового минимума второго срока.

Одобрили работу президента США 37% зарегистрированных избирателей, в то время как 55% выразили недовольство. Еще 7% респондентов затруднились с ответом.

Читайте также Трамп подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров

Таким образом, негативный рейтинг Трампа составил минус 18 пунктов — это самый плохой показатель с января 2021 года. По сравнению с июльским опросом его поддержка снизилась на 4 пункта.

Динамика с начала второго срока

Согласно результатам, за период с января рейтинг одобрения президента упал с 46 до 37%. Одновременно уровень неодобрения вырос с 43% до 55%.

Читайте также Трамп раскрыл, сколько США получат от соглашения о недрах с Украиной

Это рекордно низкий показатель для Трампа за весь второй срок и одновременно рекорд по уровню неодобрения. Ранее минимальное значение было зафиксировано в начале июня — 38% одобрения и 54% неодобрения.

Сравнение последних месяцев

Во второй половине июня рейтинг президента поднимался до 41%, а в июле удерживался на уровне 40%. Однако уровень неодобрения оставался стабильным — около 54%.

Августовский опрос показал снижение поддержки и закрепление отрицательных оценок. Таким образом, колебания последних месяцев сменились новым минимумом.

Поддержка среди республиканцев и демократов

Среди сторонников Республиканской партии 84% одобряют работу президента, 9% выражают неодобрение, а 7% затруднились ответить. Для сравнения месяц назад его поддерживали 90% республиканцев.

Среди демократов ситуация почти однозначная: 98% выразили неодобрение против 95% в июле. Независимые избиратели разделились: 31% поддерживают Трампа, 58% не одобряют, еще 11% затруднились ответить.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.