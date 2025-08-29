Рейтинг Трампа упал до минимума — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг Трампа упал до минимума

37
Рейтинг Трампа упал до минимума
Рейтинг Трампа упал до минимума
Поддержка Дональда Трампа среди избирателей продолжает сокращаться. В августе рейтинг упал до 37%, а недовольство его работой стало рекордным.
Об этом сообщает The Hill.
Читайте также
Последний опрос Университета Квиннипак показал, что рейтинг одобрения Трампа достиг нового минимума второго срока.
Одобрили работу президента США 37% зарегистрированных избирателей, в то время как 55% выразили недовольство. Еще 7% респондентов затруднились с ответом.
Читайте также
Таким образом, негативный рейтинг Трампа составил минус 18 пунктов — это самый плохой показатель с января 2021 года. По сравнению с июльским опросом его поддержка снизилась на 4 пункта.

Динамика с начала второго срока

Согласно результатам, за период с января рейтинг одобрения президента упал с 46 до 37%. Одновременно уровень неодобрения вырос с 43% до 55%.
Читайте также
Это рекордно низкий показатель для Трампа за весь второй срок и одновременно рекорд по уровню неодобрения. Ранее минимальное значение было зафиксировано в начале июня — 38% одобрения и 54% неодобрения.

Сравнение последних месяцев

Во второй половине июня рейтинг президента поднимался до 41%, а в июле удерживался на уровне 40%. Однако уровень неодобрения оставался стабильным — около 54%.
Августовский опрос показал снижение поддержки и закрепление отрицательных оценок. Таким образом, колебания последних месяцев сменились новым минимумом.

Поддержка среди республиканцев и демократов

Среди сторонников Республиканской партии 84% одобряют работу президента, 9% выражают неодобрение, а 7% затруднились ответить. Для сравнения месяц назад его поддерживали 90% республиканцев.
Среди демократов ситуация почти однозначная: 98% выразили неодобрение против 95% в июле. Независимые избиратели разделились: 31% поддерживают Трампа, 58% не одобряют, еще 11% затруднились ответить.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems