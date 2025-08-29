OLX изменяет правила публикации для некоторых категорий: какие объявления будут удаляться — Finance.ua
Личные финансы
С 6 августа 2025 года на OLX увеличили лимиты объявлений в категории «Книги/журналы» до 50 для частных лиц и бизнес-клиентов. При этом изменились и правила публикации.
На изменения на сайте OLX обратило внимание агентство УНИАН.
Согласно новым правилам, в одном объявлении можно размещать только одну книгу или журнал. Цена и фото должны соответствовать конкретному предмету продаж.
Продажа комплектов возможна, но обязательно:
  • все книги/журналы должны быть перечислены в описании;
  • одно общее фото всего набора;
  • цена указана за весь комплект в специальном поле.
Что запрещено:
  • объединять разные книги или журналы в одном объявлении, даже если они имеют одинаковую цену;
  • публиковать объявления без конкретного товара или с обобщенными описаниями типа «большой выбор», «в наличии много»;
  • использовать чрезмерно общие или запутанные описания, не позволяющие понять, что именно продается.
С 1 сентября объявления с такими нарушениями не будут допускаться к публикации, а опубликованные будут удалены.
«Если вы оформили платную услугу для удаленного объявления, средства за неиспользованный период автоматически вернутся на ваш счет OLX», — говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет Министров принял законопроект, запускающий международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (Bolt, Uber, Airbnb, Booking, Glovo и т. п.). Ожидается, что одноразовые небольшие продажи не будут облагаться налогом.
НДФЛ для физических лиц будет составлять 5%, если будет отвечать условиям:
  • открыт отдельный банковский счет для поступлений;
  • не самозанятые и не имеют наемных работников;
  • годовой доход не превышает 834 минимальные зарплаты (~6,7 млн ​​грн в 2025 году);
  • не торгуют подакцизными товарами.
Общая ставка НДФЛ остается 18% для всех, кто не отвечает указанным условиям.
Если в течение года произведено не более трех продаж через платформу на сумму до 2 тыс. евро, допускается использование имеющегося текущего счета, открытого для собственных нужд. Если доход от продажи товаров не превышает 12 прожиточных минимумов (36 336 грн в 2025 году), то он не облагается налогом.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
