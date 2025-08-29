OLX изменяет правила публикации для некоторых категорий: какие объявления будут удаляться — Finance.ua

OLX изменяет правила публикации для некоторых категорий: какие объявления будут удаляться
С 6 августа 2025 года на OLX увеличили лимиты объявлений в категории «Книги/журналы» до 50 для частных лиц и бизнес-клиентов. При этом изменились и правила публикации.
Согласно новым правилам, в одном объявлении можно размещать только одну книгу или журнал. Цена и фото должны соответствовать конкретному предмету продаж.
Продажа комплектов возможна, но обязательно:
- все книги/журналы должны быть перечислены в описании;
- одно общее фото всего набора;
- цена указана за весь комплект в специальном поле.
Что запрещено:
- объединять разные книги или журналы в одном объявлении, даже если они имеют одинаковую цену;
- публиковать объявления без конкретного товара или с обобщенными описаниями типа «большой выбор», «в наличии много»;
- использовать чрезмерно общие или запутанные описания, не позволяющие понять, что именно продается.
С 1 сентября объявления с такими нарушениями не будут допускаться к публикации, а опубликованные будут удалены.
«Если вы оформили платную услугу для удаленного объявления, средства за неиспользованный период автоматически вернутся на ваш счет OLX», — говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет Министров принял законопроект, запускающий международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (Bolt, Uber, Airbnb, Booking, Glovo
и т. п.). Ожидается, что одноразовые небольшие продажи не будут облагаться налогом.
НДФЛ для физических лиц будет составлять 5%, если будет отвечать условиям:
- открыт отдельный банковский счет для поступлений;
- не самозанятые и не имеют наемных работников;
- годовой доход не превышает 834 минимальные зарплаты (~6,7 млн грн в 2025 году);
- не торгуют подакцизными товарами.
Общая ставка НДФЛ остается 18% для всех, кто не отвечает указанным условиям.
Если в течение года произведено не более трех продаж через платформу на сумму до 2 тыс. евро, допускается использование имеющегося текущего счета, открытого для собственных нужд. Если доход от продажи товаров не превышает 12 прожиточных минимумов (36 336 грн в 2025 году), то он не облагается налогом.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный инструмент, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
Почти 9% населения ЕС не могли позволить себе нормально питаться: где больше всего (инфографика)
OLX изменяет правила публикации для некоторых категорий: какие объявления будут удаляться
Ryanair переходит на электронные талоны
120 тысяч пенсионеров-педагогов и медиков стоят стране столько же, сколько 4 тысячи судей — Гетманцев
Госстат: долги за коммунальные услуги выросли до 100 млрд грн
Сколько могут зарабатывать студенты в Европе: где нужно разрешение на работу (инфографика)