Почти 9% населения ЕС не могли позволить себе нормально питаться: где больше всего (инфографика) — Finance.ua

Почти 9% населения ЕС не могли позволить себе нормально питаться: где больше всего (инфографика)

Почти 9% населения ЕС не могли позволить себе нормально питаться: где больше всего (инфографика)

не могли позволить себе блюдо, содержащее мясо, рыбу или вегетарианский эквивалент, через день, пишет В 2024 году 8,5% населения ЕСблюдо, содержащее мясо, рыбу или вегетарианский эквивалент, через день, пишет Евростат.

Это на 1,0 процентного пункта ниже, чем в 2023 году (9,5%).

Этот процент был значительно выше для людей, находящихся под угрозой бедности, и составил 19,4%, чем для людей, не находящихся под угрозой бедности (6,4%).

Где больше всего

На национальном уровне самая высокая доля людей, которые находятся под угрозой бедности и не могут позволить себе надлежащее питание, зафиксирована:

в Словакии (39,8%),

Болгарии (37,7%,

Венгрии (37,3%).

Самые низкие доли были зафиксированы:

на Кипре (3,5%),

в Ирландии и Португалии (по 5,1%).

