Почти 9% населения ЕС не могли позволить себе нормально питаться: где больше всего (инфографика) — Finance.ua

Почти 9% населения ЕС не могли позволить себе нормально питаться: где больше всего (инфографика)
В 2024 году 8,5% населения ЕС не могли позволить себе блюдо, содержащее мясо, рыбу или вегетарианский эквивалент, через день, пишет Евростат.
Это на 1,0 процентного пункта ниже, чем в 2023 году (9,5%).
Этот процент был значительно выше для людей, находящихся под угрозой бедности, и составил 19,4%, чем для людей, не находящихся под угрозой бедности (6,4%).
Где больше всего
На национальном уровне самая высокая доля людей, которые находятся под угрозой бедности и не могут позволить себе надлежащее питание, зафиксирована:
- в Словакии (39,8%),
- Болгарии (37,7%,
- Венгрии (37,3%).
Самые низкие доли были зафиксированы:
- на Кипре (3,5%),
- в Ирландии и Португалии (по 5,1%).
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!
Рассылка Finance.ua о деньгах
Поделиться новостью
Также по теме
Почти 9% населения ЕС не могли позволить себе нормально питаться: где больше всего (инфографика)
OLX изменяет правила публикации для некоторых категорий: какие объявления будут удаляться
Ryanair переходит на электронные талоны
120 тысяч пенсионеров-педагогов и медиков стоят стране столько же, сколько 4 тысячи судей — Гетманцев
Госстат: долги за коммунальные услуги выросли до 100 млрд грн
Сколько могут зарабатывать студенты в Европе: где нужно разрешение на работу (инфографика)