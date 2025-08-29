Почти 9% населения ЕС не могли позволить себе нормально питаться: где больше всего (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почти 9% населения ЕС не могли позволить себе нормально питаться: где больше всего (инфографика)

Личные финансы
12
Почти 9% населения ЕС не могли позволить себе нормально питаться: где больше всего (инфографика)
Почти 9% населения ЕС не могли позволить себе нормально питаться: где больше всего (инфографика)
В 2024 году 8,5% населения ЕС не могли позволить себе блюдо, содержащее мясо, рыбу или вегетарианский эквивалент, через день, пишет Евростат.
Это на 1,0 процентного пункта ниже, чем в 2023 году (9,5%).
Этот процент был значительно выше для людей, находящихся под угрозой бедности, и составил 19,4%, чем для людей, не находящихся под угрозой бедности (6,4%).
Почти 9% населения ЕС не могли позволить себе нормально питаться: где больше всего (инфографика)

Где больше всего

На национальном уровне самая высокая доля людей, которые находятся под угрозой бедности и не могут позволить себе надлежащее питание, зафиксирована:
  • в Словакии (39,8%),
  • Болгарии (37,7%,
  • Венгрии (37,3%).
Самые низкие доли были зафиксированы:
  • на Кипре (3,5%),
  • в Ирландии и Португалии (по 5,1%).
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems