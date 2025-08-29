Президент назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины — Finance.ua

Президент назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины Сегодня 17:12

Президент назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничестве со странами НАТО и санкциях против россии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время брифинга

Первый блок касается армии — сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.

«На мой взгляд, этот блок состоит из финансирования того количества личного состава, который сегодня есть. Никто не говорит больше, потому что больше никто не даст. Но мы не можем говорить меньше, потому что мы не собираемся проводить соответствующие эксперименты», — подчеркнул Зеленский.

Второй блок касается НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров относительно их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии.

Третий блок — это санкции против россии и использование замороженных российских активов для восстановления государства.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Тампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности Украины.

Союзники рассмотрели возможность гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, но за пределами Североатлантического Альянса.

В ходе переговоров президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.

«Коалиция решительных» объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине.

В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.

