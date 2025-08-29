Мошенничество с криптовалютой: полиция назвала самые популярные схемы — Finance.ua

Мошенничество с криптовалютой: полиция назвала самые популярные схемы Сегодня 21:31 — Криптовалюта

Мошенничество с криптовалютой: полиция назвала самые популярные схемы

Криптовалюта привлекает свободой расчетов и быстрыми переводами. Но вместе с этими преимуществами существует и другая сторона медали — риск попасться на удочку мошенников. Их схемы становятся все хитрее и разнообразнее, поэтому следует знать, как они работают, чтобы вовремя распознать опасность и уберечь собственные деньги.

В Нацполиции по запросу издания Speka рассказали о самых популярных схемах мошенников с криптовалютой и дали советы, как защититься.

Самые поулярные мошенничества с криптовалютой в 2025 году

Инвестиционные аферы с обещанием высоких прибылей на крипте

Мошенники предлагают «гарантированный доход» от вложений в криптовалюту, часто используя фейковые платформы и социальные сети.

Фейковые криптобиржи и торговые платформы

Преступники создают сайты и приложения, имитирующие реальные криптобиржи. Пользователи вкладывают деньги, затем их средства исчезают.

Фишинговые сайты и кража учетных данных криптокошельков

Злоумышленники посылают поддельные ссылки на «официальные» сайты бирж или кошельков, чтобы получить пароли и доступ к средствам.

Мошеннические криптовалютные P2P-обмены

При обмене криптовалюты напрямую между пользователями (P2P-переводы) мошенники могут обманывать при проведении транзакций.

Например, при обмене криптовалюты напрямую мошенники могут подделывать подтверждение платежа или заставлять пользователя перевести средства на «безопасный счет», а сами исчезать с деньгами.

Псевдоблаготворительные сборы в криптовалюте

Мошенники собирают криптовалюту, притворяясь, что помогают Вооруженным Силам Украины или гуманитарным проектам.

Манипуляции через соцсети и искусственный интеллект в криптосфере

Мошенники активно манипулируют через соцсети и искусственный интеллект: они создают убедительные deepfake-видео и фейковые сообщения, а также организуют мошеннические Telegram- и Instagram-сообщества, чтобы вызвать доверие у жертв.

Преступники часто используют методы социальной инженерии, чтобы заставить людей самостоятельно передавать деньги или данные.

«Анонимность блокчейн-транзакций усложняет процесс выявления и расследования криптовалютных мошенничеств. В то же время Департамент Киберполиции использует специальные инструменты блокчейн-аналитики, чтобы отслеживать движение активов, устанавливать связи между кошельками и выявлять точки конвертации криптовалюты в реальные средства», — отметили в Нацполиции.

Важным инструментом противодействия таким преступлениям остается международное сотрудничество с криптовалютными биржами и правоохранительными органами других государств, добавили в Нацполиции.

Как распознать криптомошенничество

обещания быстрой и гарантированной прибыли;

отсутствие лицензий и прозрачной информации о компании;

требование внести деньги вперед;

использование имен известных лиц без подтверждения;

подозрительные сайты, сомнительные обменники или незнакомые ресурсы.

Напомним, в Украине на законодательном уровне нельзя платить криптовалютой за товары и услуги. Ее также нельзя включить в официальные резервы страны, поскольку криптовалюта остается нестабильным активом, а ее стоимость часто изменяется под влиянием спекуляций, а не экономических факторов.

