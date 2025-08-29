Каково влияние ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям россии — оценка ISW — Finance.ua
Каково влияние ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям россии — оценка ISW

49
Удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам повлекут за собой дефицит бензина по всей россии, что, вероятно, повысит инфляцию и спровоцирует дальнейшую макроэкономическую нестабильность.
Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).
Украинский генштаб 28 августа сообщил, что подразделения Службы безопасности Украины и Сил специальных операций нанесли удар дронами по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. Это предприятие производит бензин, дизельное топливо, мазут, растворители, имеет объем переработки в семь миллионов тонн в год.
Также Главное разведывательное управление Украины и Силы беспилотных систем нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Он имеет производственную мощность 6,25 млн тонн нефти в год и играет жизненно важную роль в обеспечении топливом российских военных.
Оба НПЗ являются ключевыми для российской военной индустрии.
В то же время российское правительство объявило, что продолжит запрет на экспорт бензина, пытаясь стабилизировать внутренний рынок топлива. Периодически россия предпринимала такие шаги с 2022 года, но недавние удары по НПЗ усилили дефицит бензина и повлекли за собой всплеск цен на него.
Дефицит бензина и скачки цен, вероятно, приведут к увеличению потребительских расходов и расходов на бизнес в различных отраслях промышленности и дадут толчок инфляции.
В августе 2025 года украинские удары дронами и плановое техобслуживание привели к рекордным потерям российской нефтеперерабатывающей промышленности.
Общие мощности первичной переработки нефти в россии достигли 6,4 миллиона тонн, что на 65% больше предыдущих оценок. В то же время удары дронов повлекли за собой простои на 3,1 миллиона тонн, или почти половину от общего влияния.
Действия Украины оказали значительное влияние на российские нефтяные мощности, выведя из строя около 17% НПЗ, что эквивалентно 1,2 миллиона баррелей в день.
По материалам:
РБК-Україна
