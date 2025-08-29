Во Львовской области разоблачили схему ввоза авто под видом «гуманитарки» для ВСУ — Finance.ua

Во Львовской области разоблачили схему ввоза авто под видом «гуманитарки» для ВСУ
Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачило схему незаконного перемещения транспортных средств через таможенную границу Украины.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствие установило, что житель Львовщины нелегально ввез 19 автомобилей под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины.
Часть ввезенных авто фигурант реализовал за наличные деньги на платформах онлайн объявлений и в Telegram-каналах. Другую часть разбирали на запчасти для последующей продажи.
Детективы сообщили лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201−4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация средств, полученных преступным путём).
Ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ. Суть схемы состояла в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам — до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.
