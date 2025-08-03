НАБУ і САП викрили масштабну корупцію на закупівлях РЕБ — Finance.ua

НАБУ і САП викрили масштабну корупцію на закупівлях РЕБ Сьогодні 11:15 — Кримінал

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Правоохоронці провели низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину.

Фото: НАБУ

Серед викритих на хабарі:

чинний народний депутат України;

очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій;

військовослужбовці Національної гвардії.

Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

Наразі 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У НАБУ зазначили, що проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, підписаним президентом України, який усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях.

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