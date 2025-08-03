НАБУ і САП викрили масштабну корупцію на закупівлях РЕБ — Finance.ua
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НАБУ і САП викрили масштабну корупцію на закупівлях РЕБ

Кримінал
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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Правоохоронці провели низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину.
Фото: НАБУ
Фото: НАБУ
Серед викритих на хабарі:
  • чинний народний депутат України;
  • очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій;
  • військовослужбовці Національної гвардії.
Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.
Наразі 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.
У НАБУ зазначили, що проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, підписаним президентом України, який усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях.
За матеріалами:
Finance.ua
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