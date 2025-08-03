НАБУ і САП викрили масштабну корупцію на закупівлях РЕБ — Finance.ua

НАБУ і САП викрили масштабну корупцію на закупівлях РЕБ
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Правоохоронці провели низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину.
Серед викритих на хабарі:
- чинний народний депутат України;
- очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій;
- військовослужбовці Національної гвардії.
Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.
Наразі 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.
У НАБУ зазначили, що проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, підписаним президентом України, який усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях.
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