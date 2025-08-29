День финансов: оценка численности населения, долги за коммунальные услуги, подготовка к школе — Finance.ua

День финансов: оценка численности населения, долги за коммунальные услуги, подготовка к школе Сегодня 17:45

Пятница, 29 августа. Сколько стоит собрать ребенка в школу, и какие долги накопили украинцы за коммуналку?

Оценка численности населения

Государственная служба статистики работает над новой оценкой численности населения, которую планируют обнародовать до конца года. Там отмечают, что из-за полномасштабной войны невозможно провести классическую перепись. Ранее основой для подсчетов были данные переписи 2001 года и информация о рождаемости, смертности и миграции. Однако после 2022 года появился пробел. Поэтому ведомство ищет другие подходы к расчету численности населения.

Выезд за границу мужчин до 23 лет

С 28 августа без дополнительных ограничений пересекать границу можно мужчинам, которым еще не исполнилось 23 года. Цель пересечения границы не имеет значения. Вместе с тем юристы отмечают, что не исключено, что на практике с пересечением границы могут быть проблемы. Специалисты обращают внимание на то, что препятствием для пересечения границы будет запись «о розыске» лица ТЦК и СП в Реестре Оберег.

Президент Владимир Зеленский заявил , что решение разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18−22 лет не повлияет на обороноспособность Украины. Оно должно помочь сохранить молодежь для страны.

Долги за коммунальные услуги

По данным Госстата, долги украинцев за коммуналку превысили 100 млрд гривен. По состоянию на второй квартал 2025 года долг достиг 106,6 млрд гривен. Наибольший долг был за поставку тепловой энергии и горячей воды — 35,2 млрд гривен.

Также ведомство обнародовало статистику по строительству жилья в Украине. Так, в первой половине 2025 года было введено в эксплуатацию 4,27 млн ​​кв. м жилья. Это на 6,4% меньше, чем за такой же период в прошлом году. Самые большие объемы нового жилья пришлись на Киев, Киевскую и Львовскую области. Итого они обеспечили 43% от общей площади, сданной в эксплуатацию.

Доходы студентов в Европе

Иностранные студенты могут работать в 30 европейских странах при условии, что они получают высшее образование. Предусмотренная почасовая оплата труда варьируется от 3,32 евро в Болгарии до 18 евро в Люксембурге и 17−19 евро в Исландии. В половине стран заработная плата за час ниже 8 евро.

📚 Летние каникулы подходят к концу, и все ближе 1 сентября. Для детей это день радости и встреч, а для родителей — кропотливая подготовка к учебному году, каждый раз требующая значительных затрат. В 2025 году цена школьного старта ощутимо выросла.

В новом материале Finance.ua рассказывает, сколько стоит собрать ребенка в школу:

Ставки по депозитам

Банкир Дмитрий Замотаев прогнозирует , что в ближайшее время банковские вклады для украинцев станут менее привлекательными. Первая неделя сентября может стать последней, когда ставки по гривневым депозитам будут максимальными. В сентябре завершается 4-месячный этап, позволивший украинцам не только сохранить их средства от инфляции, но и получить незначительную прибыль.

Со своей стороны банкир Тарас Лесовой ожидает , что в последнюю неделю лета на валютном рынке, вероятнее всего, не произойдет никаких сюрпризов. Речь идет именно о достаточно стабильной ситуации курса доллара и в меру прогнозируемо меняющемся поведении евро.

Выпуск новых банкнот

Национальный банк не печатал новые банкноты номиналом 100 гривен с начала 2024 года, а 200 гривен — с начала 2023 года. Объем выпуска новых 100-гривневых банкнот сократился после начала войны: если в 2021 году их напечатали около 240 млн штук, то в 2022—2023 годах — по 25 млн штук.

Расходы государства на выплату пенсий

Нардеп Даниил Гетманцев рассказал , что ежемесячно на пенсии 4 тысяч судей государство тратит 440 миллионов гривен. Столько же средств уходит на выплаты для 120 тысяч пенсионеров-педагогов и медиков. По его словам, условия выхода на пенсию также существенно отличаются. Так, обычным украинцам нужно иметь 32 года стажа и достичь 60-летнего возраста, а судьям хватает 20 лет работы и 55 лет для выхода на пенсию.

«Стоп давление»

Офис Генерального прокурора запускает портал «Стоп давление», через который предприниматели смогут сообщать о незаконном давлении или вмешательстве в свою деятельность. Онлайн-ресурс заработает в полном объеме со 2 сентября 2025 года.

