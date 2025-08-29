Бізнес зможе скаржитися на тиск через новий портал Офісу Генпрокурора — Finance.ua

Бізнес зможе скаржитися на тиск через новий портал Офісу Генпрокурора
Офіс Генерального прокурора запускає портал «Стоп тиск», через який підприємці зможуть повідомляти про незаконний тиск чи втручання у свою діяльність.
Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко на координаційній нараді.
Онлайн-ресурс запрацює у повному обсязі з 2 вересня 2025 року.
Навіщо це потрібно
Кравченко наголосив, що значна частина бізнесу досі працює поза державним контролем, зокрема у сфері незаконного обігу пального, що створює умови для організованої злочинності, контрабанди та нечесної конкуренції.
«Захист доброчесного бізнесу, особливо в умовах війни, потребує ефективного захисту від тиску та неправомірного втручання. Тепер ці питання перебувають у сфері відповідальності керівництва Офісу Генпрокурора, а на місцях — особисто керівників обласних прокуратур», — підкреслив Кравченко.
За словами Генпрокурора, портал дозволить оперативно верифікувати звернення та швидко реагувати на випадки тиску на бізнес.
Нагадаємо, нещодавно на сайті Мінекономіки та порталі його електронних сервісів запрацював віджет «Пульс» для прийому скарг від бізнесу. Що можна зробити через «Пульс»:
- залишити звернення про перешкоди у роботі бізнесу;
- подивитися, які проблеми є в різних регіонах та секторах економіки;
- отримати швидшу реакцію влади та підготовку рішень.
