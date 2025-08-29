Бізнес зможе скаржитися на тиск через новий портал Офісу Генпрокурора — Finance.ua

Бізнес зможе скаржитися на тиск через новий портал Офісу Генпрокурора Сьогодні 11:21

Офіс Генерального прокурора запускає портал «Стоп тиск» , через який підприємці зможуть повідомляти про незаконний тиск чи втручання у свою діяльність.

Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко на координаційній нараді.

Онлайн-ресурс запрацює у повному обсязі з 2 вересня 2025 року.

Навіщо це потрібно

Кравченко наголосив, що значна частина бізнесу досі працює поза державним контролем, зокрема у сфері незаконного обігу пального, що створює умови для організованої злочинності, контрабанди та нечесної конкуренції.

«Захист доброчесного бізнесу, особливо в умовах війни, потребує ефективного захисту від тиску та неправомірного втручання. Тепер ці питання перебувають у сфері відповідальності керівництва Офісу Генпрокурора, а на місцях — особисто керівників обласних прокуратур», — підкреслив Кравченко.

За словами Генпрокурора, портал дозволить оперативно верифікувати звернення та швидко реагувати на випадки тиску на бізнес.

Що можна зробити через «Пульс»: Нагадаємо, нещодавно на сайті Мінекономіки та порталі його електронних сервісів запрацював віджет «Пульс» для прийому скарг від бізнесу.

залишити звернення про перешкоди у роботі бізнесу;

подивитися, які проблеми є в різних регіонах та секторах економіки;

отримати швидшу реакцію влади та підготовку рішень.

