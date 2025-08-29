Бізнес зможе скаржитися на тиск через новий портал Офісу Генпрокурора — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнес зможе скаржитися на тиск через новий портал Офісу Генпрокурора

29
Бізнес зможе скаржитися на тиск через новий портал Офісу Генпрокурора
Бізнес зможе скаржитися на тиск через новий портал Офісу Генпрокурора
Офіс Генерального прокурора запускає портал «Стоп тиск», через який підприємці зможуть повідомляти про незаконний тиск чи втручання у свою діяльність.
Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко на координаційній нараді.
Онлайн-ресурс запрацює у повному обсязі з 2 вересня 2025 року.

Навіщо це потрібно

Кравченко наголосив, що значна частина бізнесу досі працює поза державним контролем, зокрема у сфері незаконного обігу пального, що створює умови для організованої злочинності, контрабанди та нечесної конкуренції.
«Захист доброчесного бізнесу, особливо в умовах війни, потребує ефективного захисту від тиску та неправомірного втручання. Тепер ці питання перебувають у сфері відповідальності керівництва Офісу Генпрокурора, а на місцях — особисто керівників обласних прокуратур», — підкреслив Кравченко.
За словами Генпрокурора, портал дозволить оперативно верифікувати звернення та швидко реагувати на випадки тиску на бізнес.
Нагадаємо, нещодавно на сайті Мінекономіки та порталі його електронних сервісів запрацював віджет «Пульс» для прийому скарг від бізнесу. Що можна зробити через «Пульс»:
  • залишити звернення про перешкоди у роботі бізнесу;
  • подивитися, які проблеми є в різних регіонах та секторах економіки;
  • отримати швидшу реакцію влади та підготовку рішень.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесФОП
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems