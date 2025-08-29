Держстат планує оцінити чисельність населення України до кінця 2025 року — Finance.ua

Держстат планує оцінити чисельність населення України до кінця 2025 року Сьогодні 15:33

Держстат планує оцінити чисельність населення України до кінця 2025 року

Державна служба статистики України працює над новою оцінкою кількості населення, яку планують оприлюднити до кінця року.

Про це розповів голова Державної служби статистики Арсен Макарчук в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна»

За його словами, через повномасштабну війну неможливо провести класичний перепис. Раніше основою для підрахунків були дані перепису 2001 року та інформація про народжуваність, смертність і міграцію. Проте після 2022 року з’явилася прогалина, зокрема щодо виїзду громадян за кордон.

«Наразі ми маємо прогалину з 2022 року, яку не можемо закрити. Особливо це стосується виїзду за кордон, бо певний час документи перевірялися, але дані в базу не вносились. Тож ми опинилися в ситуації, коли не знаємо, скільки в країні живе людей. І маємо шукати інші підходи для розрахунку чисельності населення. Маємо провести цю оцінку де-факто з нуля, коли немає єдиного надійного джерела, яке може нам забезпечити дані для оцінки», — зазначив Макарчук.

Серед можливих джерел державні реєстри, дані мобільних операторів, статистика банківських операцій, а також показники споживання продуктів у регіонах. Водночас жодне з цих джерел окремо не дає точної картини.

«Але якщо ми побудуємо модель, яка допоможе нам звести їх всі в одній точці, взаємно перевірити і вийти на певну цифру, ми зможемо зробити обґрунтоване припущення щодо кількості населення України. Воно не замінить собою перепис, але це буде найкраще з того, що наразі можливо. Мені здається, що в нас є всі можливості для того, щоб це зробити навіть в умовах війни», — пояснив голова Держстату.

Запит на оновлені дані є від усіх гілок влади. Всі питають, скільки людей живе в Україні: починаючи від загалом в країні і закінчуючи, скільки людей живе в окремій територіальній громаді. Зокрема, Міністерству освіти і науки потрібно знати чисельність населення для розрахунку освітніх субвенцій.

«Є три головних показники, які цікавлять всіх: ВВП, інфляція і чисельність населення та його статево-віковий склад», — підсумував Макарчук.

Нагадаємо, у 2022 році директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова казала , що всеукраїнський перепис населення в Україні відбудеться не раніше, ніж після закінчення війни. Орієнтовна дата — не раніше кінця 2025 року.

Офіс міграційної політики раніше писав , що українська економіка може втрачати до 7,8% ВВП щороку, якщо навіть частина мігрантів не повернеться. Національний банк прогнозує, що за 2025−2026 рр. з України виїдуть майже 400 тисяч громадян. Очікується, що навіть після завершення війни може бути нова хвиля міграції. Це, своєю чергою, спровокує ситуацію, що на відбудову країни доведеться залучати іноземців.

