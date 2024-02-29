Коли в Україні зможуть провести перепис населення: відповідь голови Держстату — Finance.ua

Коли в Україні зможуть провести перепис населення: відповідь голови Держстату Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Коли в Україні зможуть провести перепис населення: відповідь голови Держстату, Фото: Укрінформ

Всеукраїнський перепис можна буде провести після закінчення дії воєнного стану. Скоріше за все, це буде перепис за комбінованим варіантом — інтернет-раунд, дані реєстрів і плюс традиційний раунд (обхід).

Про це сказав голова Державної служби статистики Ігор Вернер в інтерв'ю виданню The Page

«Держстат буде наполягати на проведені перепису», — сказав він та нагадав, що перепис мав відбутися у 2023 році, але законом було встановлено, що перепис не проводиться протягом воєнного стану і протягом 6 місяців після його закінчення.

Читайте також Кабмін скасував перепис населення

Як зазначив голова Держстату, «до закінчення воєнного стану у нас будуть відбуватися обстріли, безконтрольні міграційні процеси», а за міжнародними рекомендаціями, взагалі перепис не рекомендується проводити в період певних нестабільностей і в період масових міграційних процесів.

«Тому під час війни важко спрогнозувати будь-що. Проте ми готуємось до того, щоб проводити перепис з використанням даних, які містяться в реєстрах», — сказав він.

Вернер не береться сказати, який і коли буде перепис населення, тому Держстат буде вносити пропозиції залежно від того, коли закінчиться воєнний стан, від стану реєстрів, від стану економіки.

«Скоріш за все це буде комбінований метод, з максимальним залученням до перепису людей шляхом заповнення відповідної переписної документації через мережу інтернет та використанням наявних даних в реєстрах. І лише там, де це неможливо, проведення обходу населення. Наприклад, людина не має доступу до інтернету або з певних причин не може заповнити переписну документацію», — розповів голова Держстату.

Читайте також Перепис населення проводитимуть не рідше одного разу на 10 років: ухвалено законопроєкт

На його думку, відновлення України взагалі неможливо без отримання об'єктивної інформації щодо населення, і Держстат не бачить іншого об'єктивного варіанту, ніж проведення перепису.

Водночас дані в реєстрах поки що неповні, потрібно провести їх верифікацію. Держстат буде використовувати ці дані і робити з них базу, але з першого разу провести перепис виключно за реєстрами не вдасться, повідомив він.

Читайте також Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple — Зеленський

«Найімовірніше, нам доведеться робити традиційний перепис за комбінованим варіантом — інтернет-раунд, дані реєстрів і плюс традиційний раунд (обхід). Ми будемо агітувати, щоб люди переписалися через інтернет. Але розуміємо, перепишуться не всі і переписувачі мають пройти за адресами, щоб переписати решту населення для отримання об'єктивних даних», — констатував Вернер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.