В Мінцифри пояснили, як хочуть провести перепис населення з застосуванням "Дії" після війни — Finance.ua

В Мінцифри пояснили, як хочуть провести перепис населення з застосуванням "Дії" після війни Сьогодні 06:55 — Казна та Політика

В Мінцифри пояснили, як хочуть провести перепис населення з застосуванням "Дії" після війни

Міністерство цифрової трансформації розробило методологію другого всеукраїнського перепису населення, який має бути проведено вже комбінованим методом, імовірно з застосуванням електронного сервісу держпослуг «Дія».

Як розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода» віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, саме він наразі відповідальний за реформу Державної служби статистики.

«Щодо перепису населення ми про це публічно активно не комунікували, але в принципі я зараз відповідальний за реформу Державної служби статистики. Це буде така досить показова реформа: як взяти великий орган, в якому є потенціал для ефективного розвитку, є що оптимізовувати, як його можна змінити, використовуючи технології», — вказав він.

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За словами очільника Мінцифри, прийнятий в липні закон передбачає, що перший раунд перепису населення можна проводити, використовуючи електронні засоби, і для цього може бути задіяно «Дію».

«Але коли тепер буде перепис, ніхто не може відповісти. Потрібно, щоб пройшов певний час (після завершення війни). Але там потрібно, щоб був нульовий етап перепису — верифікація даних в реєстрі. Потім, наприклад, ви авторизуєтесь в „Дії“ або іншому мобільному застосунку, і та інформація, яка могла підтягнутися з реєстрів для перепису, підтягнулася. Ви говорите: так, все так, а ось тут не вистачає — я додам», — розповів міністр.

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У такому випадку, за його словами, переписник до респондента приходити вже не буде, натомість якщо мешканець не захоче бути переписаним через «Дію», до нього прийде переписник і заповнить всі дані офлайн.

«Ми цю методологію розробили. Ми б почали, якби не вторгнення (рф), цей перепис в 2023 році за такою моделлю. У нас одним з партнерів перепису населення планувала бути і, я впевнений, буде компанія Apple, і вони нам допомагають спеціалістами з кібербезпеки, тому що вони були партнерами перепису в США», — додав Федоров.

Він висловив упевненість в тому, що це «був би проект світового рівня», який показав би, як можна, використовуючи технології, робити проводити переписи населення, які показують більш об’єктивну та актуальну інформацію.

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