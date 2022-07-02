Перепис населення проводитимуть не рідше одного разу на 10 років: ухвалено законопроєкт — Finance.ua

Перепис населення проводитимуть не рідше одного разу на 10 років: ухвалено законопроєкт Вчора 19:43 — Казна та Політика

Перепис населення проводитимуть не рідше одного разу на 10 років: ухвалено законопроєкт

Парламент у першому читанні підтримав законопроєкт № 5108. Він передбачає проведення Всеукраїнського перепису населення не рідше одного разу на десять років.

Про це повідомляється на сайті партії «Слуга народу».

Перепис проводитиметься сучасними методами: зокрема, заповнювати дані українці будуть за допомогою спеціального програмного забезпечення в Інтернеті. Передбачено також використання національних електронних інформаційних ресурсів (систем).

«Ухвалення цього законопроєкту допоможе державі отримувати об’єктивну статистичну інформацію про соціально-демографічний стан населення країни. Так ми зможемо краще оцінити проведені державні реформи в минулому, спрогнозувати соціально-економічний розвиток країни та внести корективи в тих сферах державної політики, де це необхідно», — пояснив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також законодавство про державну статистичну діяльність доповнено положеннями, які гарантуватимуть захист прав респондентів на повагу до приватного і сімейного життя. Тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які залучаються до підготовки і проведення перепису, винні у порушенні вимог законодавства про захист персональних даних, нестимуть цивільноправову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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