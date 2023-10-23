Кабмін скасував перепис населення — Finance.ua

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Кабмін скасував перепис населення

Казна та Політика
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Кабмін скасував перепис населення
Кабмін скасував перепис населення
Кабінет Міністрів скасував проведення Всеукраїнського перепису населення, який було заплановано на 2023 рік.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
За його словами, Кабмін на засіданні 20 жовтня визнав таким, що втратило чинність, своє ж розпорядження від 9 грудня 2020 року Про проведення 2023 року Всеукраїнського перепису населення.
Державній службі статистики доручено ініціювати перепис населення після припинення або скасування воєнного стану в Україні.
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Нагадаємо, 19 липня 2022 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про терміни проведення перепису населення в Україні. У документі йдеться про те, що його необхідно проводити не рідше ніж один раз на десять років. Дані отримуватимуть у сучасний спосіб.
9 грудня 2020 року Кабінет міністрів схвалив проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році. На його підготовку планували виділити понад 80 млн гривень.
До початку повномасштабного вторгнення росії планувалося, що перепис населення України пройде в три етапи.

Довідка Finance.ua:

  • на початку 2020 року колишній міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет повідомив дані електронного перепису, згідно з якими чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 мільйонів 289 тисяч.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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