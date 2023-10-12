У Мінцифри готові до цифрового перепису населення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінцифри готові до цифрового перепису населення

Казна та Політика
77
У Мінцифри готові до цифрового перепису населення
У Мінцифри готові до цифрового перепису населення
Міністерство цифрової трансформації України готове до запровадження технологій перепису населення в режимі онлайн.
Про це віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.
«Ми уже рік займаємося трансформацією Держстату. По суті, наша задача — перетворити його в IT-компанію, яка в режимі реального часу збирає об'єктивну інформацію для прийняття якісних управлінських рішень», — зазначив Федоров.
Читайте також
За його словами, в Україні вже впроваджена IT-система, яка дозволяє збирати інформацію альтернативними шляхами. За її допомогою у серпні було проведено чотири дослідження, згідно з якими «вдалося зменшити статистику майже на 20% за кількістю людей».
Федоров також зазначив, що у 2023 році разом з Apple планувалося провести перепис населення за інноваційними технологіями. Цьому завадила повномасштабна війна.
Читайте також
Але реформа Державної служби статистики триває. У липні 2022 року був ухвалений закон (№ 2438-IX від 19.07.2022), який дозволяє на першому «нульовому» етапі верифікувати дані через усі базові реєстри.
«Сьогодні у нас є чітке розуміння, як робити сучасний перепис населення, щоб менше людей ходило по квартирах, і максимум все було зібрано в режимі онлайн, або людина могла додати всю інформацію через „Дію“ в кілька кліків. Тому ми готові до перепису населення», — додав Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.