День фінансів: оцінка чисельності населення, борги за комунальні послуги, підготовка до школи — Finance.ua

День фінансів: оцінка чисельності населення, борги за комунальні послуги, підготовка до школи Сьогодні 17:45

П’ятниця, 29 серпня. Скільки коштує зібрати дитину до школи, та які борги накопичили українці за комуналку.

Оцінка чисельності населення

Державна служба статистики працює над новою оцінкою кількості населення, яку планують оприлюднити до кінця року. Там зазначають, що через повномасштабну війну неможливо провести класичний перепис. Раніше основою для підрахунків були дані перепису 2001 року та інформація про народжуваність, смертність і міграцію. Проте після 2022 року з’явилася прогалина. Тому відомство шукає інші підходи для розрахунку чисельності населення.

Виїзд за кордон чоловіків до 23 років

З 28 серпня без додаткових обмежень перетинати кордон можна чоловікам, яким ще не виповнилося 23 роки. Мета перетину кордону значення не має. Разом з тим, юристи зазначають, що не виключено, що на практиці із перетином кордону можуть бути проблеми. Фахівці звертають увагу , що перешкодою для перетину кордону буде запис «про розшук» особи ТЦК та СП в Реєстрі Оберіг.

Президент Володимир Зеленський заявив , що рішення дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18−22 роки не вплине на обороноздатність України. Воно навпаки має допомогти зберегти молодь для країни.

Борги за комунальні послуги

За даними Держстату, борги українців за комуналку перевищили 100 млрд гривень. Станом на другий квартал 2025 року борг досяг 106,6 млрд гривень. Найбільший борг був за постачання теплової енергії та гарячої води — 35,2 млрд гривень.

Також відомство оприлюднило статистику щодо будівництва житла в Україні. Так, у першій половині 2025 року ввели в експлуатацію 4,27 млн кв. м житла. Це на 6,4% менше, ніж за такий самий період торік. Найбільші обсяги нового житла припали на Київ, Київську та Львівську області. Разом вони забезпечили 43% від загальної площі, зданої в експлуатацію.

Доходи студентів у Європі

Іноземні студенти можуть працювати в 30 європейських країнах за умови, що вони здобувають вищу освіту. Передбачувана погодинна оплата праці варіюється від 3,32 євро у Болгарії до 18 євро у Люксембурзі та 17−19 євро в Ісландії. У половині країн заробітна плата за годину нижче за 8 євро.

📚 Літні канікули добігають кінця, і дедалі ближче 1 вересня. Для дітей це день радості та зустрічей, а для батьків — клопітка підготовка до навчального року, яка щоразу вимагає значних витрат. 2025 року ціна шкільного старту відчутно зросла.

У новому матеріалі Finance.ua розповідає, скільки коштує зібрати дитину до школи:

Ставки за депозитами

Банкір Дмитро Замотаєв прогнозує , що найближчим часом банківські вклади для українців стануть менш привабливими. Перший тиждень вересня може стати останнім, коли ставки за гривневими депозитами будуть максимальними. У вересні завершується 4-місячний етап, який дозволив українцям не лише зберегти їхні кошти від інфляції, але й отримати незначний прибуток.

Зі свого боку банкір Тарас Лєсовий очікує , що в останній тиждень літа на валютному ринку, найімовірніше, не станеться жодних сюрпризів. Йдеться саме про досить стабільну ситуацію курсу долара та до міри прогнозовано-мінливу поведінку євро.

Випуск нових банкнот

Національний банк не друкував нових банкнот номіналом 100 гривень від початку 2024 року, а 200 гривень — від початку 2023 року. Обсяг випуску нових 100-гривневих банкнот скоротився після початку великої війни: якщо у 2021 році їх надрукували близько 240 млн штук, то у 2022−2023 роках — по 25 млн штук.

Витрати держави на виплату пенсій

Нардеп Данило Гетманцев розповів , що щомісяця на пенсії 4 тисяч суддів держава витрачає 440 мільйонів гривень. Стільки ж коштів іде на виплати для 120 тисяч пенсіонерів-освітян та медиків. За його словами, умови виходу на пенсію також суттєво відрізняються. Так, звичайним українцям потрібно мати 32 роки стажу і досягти 60-річного віку, а суддям вистачає 20 років роботи та 55 років для виходу на пенсію.

«Стоп тиск»

Офіс Генерального прокурора запускає портал «Стоп тиск», через який підприємці зможуть повідомляти про незаконний тиск чи втручання у свою діяльність. Онлайн-ресурс запрацює у повному обсязі з 2 вересня 2025 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.