Який вплив ударів по нафтопереробних підприємствах росії — оцінка ISW Сьогодні 21:00

Який вплив ударів по нафтопереробних підприємствах росії — оцінка ISW

Удари ЗСУ по російських нафтопереробних заводах спричинять дефіцит бензину по всій Росії, що, ймовірно, підвищить інфляцію та спровокує подальшу макроекономічну нестабільність.

Український генштаб 28 серпня повідомив, що підрозділи Служби безпеки України і Сил спеціальних операцій завдали удару дронами по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області. Це підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, розчинники, має обсяг переробки в сім мільйонів тонн на рік.

Також Головне розвідувальне управління України і Сили безпілотних систем завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарськім краю. Він має виробничу потужність 6, 25 млн тонн нафти на рік і відіграє життєво важливу роль у забезпеченні паливом російських військових.

Обидва НПЗ є ключовими для російської військової промисловості.

У той же час російський уряд оголосив, що продовжить заборону на експорт бензину, намагаючись стабілізувати внутрішній ринок палива. Періодично Росія вдавалась до таких кроків з 2022 року, але нещодавні удари по НПЗ посилили дефіцит бензину та спричинили сплеск цін на нього.

Дефіцит бензину та стрибки цін, ймовірно, призведуть до збільшення споживчих витрат і витрат на бізнес у різних галузях промисловості та дадуть поштовх інфляції.

У серпні 2025 року українські удари дронами та планове техобслуговування призвели до рекордних втрат російської нафтопереробної промисловості.

Загальні потужності первинної переробки нафти у рф сягнули 6,4 мільйона тонн, що на 65% більше за попередні оцінки. Водночас удари дронів спричинили простої на 3,1 мільйона тонн, або майже половину від загального впливу.

Дії України значно вплинули на російські нафтові потужності, вивівши з ладу близько 17% НПЗ, що еквівалентно 1,2 мільйона барелів на день.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.