Який вплив ударів по нафтопереробних підприємствах росії — оцінка ISW — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Який вплив ударів по нафтопереробних підприємствах росії — оцінка ISW

53
Який вплив ударів по нафтопереробних підприємствах росії — оцінка ISW
Який вплив ударів по нафтопереробних підприємствах росії — оцінка ISW
Удари ЗСУ по російських нафтопереробних заводах спричинять дефіцит бензину по всій Росії, що, ймовірно, підвищить інфляцію та спровокує подальшу макроекономічну нестабільність.
Про це повідомляється в звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Український генштаб 28 серпня повідомив, що підрозділи Служби безпеки України і Сил спеціальних операцій завдали удару дронами по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області. Це підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, розчинники, має обсяг переробки в сім мільйонів тонн на рік.
Також Головне розвідувальне управління України і Сили безпілотних систем завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарськім краю. Він має виробничу потужність 6, 25 млн тонн нафти на рік і відіграє життєво важливу роль у забезпеченні паливом російських військових.
Обидва НПЗ є ключовими для російської військової промисловості.
У той же час російський уряд оголосив, що продовжить заборону на експорт бензину, намагаючись стабілізувати внутрішній ринок палива. Періодично Росія вдавалась до таких кроків з 2022 року, але нещодавні удари по НПЗ посилили дефіцит бензину та спричинили сплеск цін на нього.
Дефіцит бензину та стрибки цін, ймовірно, призведуть до збільшення споживчих витрат і витрат на бізнес у різних галузях промисловості та дадуть поштовх інфляції.
У серпні 2025 року українські удари дронами та планове техобслуговування призвели до рекордних втрат російської нафтопереробної промисловості.
Загальні потужності первинної переробки нафти у рф сягнули 6,4 мільйона тонн, що на 65% більше за попередні оцінки. Водночас удари дронів спричинили простої на 3,1 мільйона тонн, або майже половину від загального впливу.
Дії України значно вплинули на російські нафтові потужності, вивівши з ладу близько 17% НПЗ, що еквівалентно 1,2 мільйона барелів на день.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems