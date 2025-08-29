Німеччина експортувала рекордну кількість озброєнь, найбільше — Україні
У 2024 році німецький уряд схвалив експорт озброєнь на суму 12,83 мільярда євро, що стало рекордним показником.
Про це повідомляє Tagesschau.
Як зазначається, Німеччина експортувала більше військової продукції, ніж будь-коли раніше.
На першому місці серед країн-одержувачів знаходиться Україна з сумою 8,15 мільярда євро, як випливає зі звіту про експорт озброєнь.
Фактичний обсяг експорту зброї минулого року також досяг рекордного рівня. На Україну припало 64% всього дозволеного експорту зброї.
Зокрема, Україні відправили 306 бойових броньованих машин, 316 ракет і ракетних систем, 78 бойових танків і 11 великокаліберних артилерійських систем.
Інші великі замовлення надійшли з Сінгапуру.
Нагадаємо, раніше Україна та ЄС обговорили потреби у фінансуванні на 2025−2026 роки. Для України важливим питанням залишається завчасне планування фінансування ОПК, а також поставок озброєння та іншої допомоги. Наразі є потреба у $6 млрд.
Німеччина буде надавати Україні 9 млрд євро щорічно протягом найближчих років.
