У 2024 році німецький уряд схвалив експорт озброєнь на суму 12,83 мільярда євро, що стало рекордним показником.

Про це повідомляє Tagesschau

Як зазначається, Німеччина експортувала більше військової продукції, ніж будь-коли раніше.

На першому місці серед країн-одержувачів знаходиться Україна з сумою 8,15 мільярда євро, як випливає зі звіту про експорт озброєнь.

Фактичний обсяг експорту зброї минулого року також досяг рекордного рівня. На Україну припало 64% всього дозволеного експорту зброї.

Зокрема, Україні відправили 306 бойових броньованих машин, 316 ракет і ракетних систем, 78 бойових танків і 11 великокаліберних артилерійських систем.

Інші великі замовлення надійшли з Сінгапуру.

Нагадаємо, раніше Україна та ЄС обговорили потреби у фінансуванні на 2025−2026 роки. Для України важливим питанням залишається завчасне планування фінансування ОПК, а також поставок озброєння та іншої допомоги. Наразі є потреба у $6 млрд.

Німеччина буде надавати Україні 9 млрд євро щорічно протягом найближчих років.

