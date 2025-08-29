У Львівській області викрили схему ввезення авто під виглядом «гуманітарки» для ЗСУ — Finance.ua

У Львівській області викрили схему ввезення авто під виглядом «гуманітарки» для ЗСУ Сьогодні 20:44 — Кримінал

Бюро економічної безпеки у Львівській області викрило схему незаконного переміщення транспортних засобів через митний кордон України.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що житель Львівщини нелегально завіз 19 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України.

Частину ввезених авто фігурант реалізував за готівку на платформах онлайн оголошень та у Telegram-каналах. Іншу частину розбирали на запчастини для подальшого продажу.

Детективи повідомили особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201−4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).

Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

