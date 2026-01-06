Суд арештував «Колесо огляду» на Подолі Сьогодні 13:32 — Кримінал

Суд арештував «Колесо огляду» на Подолі, Фото: kyiv.gp.gov.ua

Подільський районний суд наклав арешт на атракціон «Колесо огляду» на Контрактовій площі у Києві.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram-каналі.

«За клопотанням Подільської окружної прокуратури міста Києва Подільський районний суд наклав арешт із забороною користування на атракціон „Колесу огляду“, розміщений на Контрактовій площі у Києві», — сказано в повідомленні.

Під час огляду атракціону встановлено, що його металеві конструкції розміщені на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

«Існує ризик аварійної ситуації з тяжкими наслідками, включно з травмуванням чи загибеллю людей. Тому прокурори просили суд зупинити роботу атракціону», — пояснили в прокуратурі.

Нагадаємо, наприкінці грудня прокуратура звернулась до суду з клопотанням про арешт із забороною експлуатації Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону.

Зокрема, зафіксовано, що дерев’яні бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалого впливу вологи. Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі. Все це створює загрозу здоров’ю та життю людей.

