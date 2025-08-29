Скільки коштує бензин у серпні: дані по АЗС — Finance.ua
Скільки коштує бензин у серпні: дані по АЗС

Заправити автомобіль сьогодні — значна стаття витрат для водіїв, але в серпні 2025 року ціни на бензин і дизель майже не змінилися, зберігаючи стабільність другий місяць поспіль після червневого стрибка.
Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95», пише РБК-Україна.
За даними моніторингу, середня роздрібна ціна на АЗС така:
  • бензину А-95 — 58,84 грн/л (-0,11 грн порівняно з липнем),
  • дизельного пального — 55,98 грн/л (-0,09 грн),
  • автогазу — 34,43 грн/л (-0,02 грн).
Чому ціни майже не змінилися

Основним фактором, що впливає на вартість пального, залишаються світові ціни на нафту, адже Україна імпортує майже весь обсяг пального. У серпні ціни на нафту марки Brent знизилися на 5% до 68 доларів за барель.
На ціну впливає і курс долара, який протягом місяця впав на 50 копійок — до 41,26 грн/долар станом на 29 серпня.

Прогноз на наступні місяці

Національний банк України не очікує істотних змін цін до кінця року: за прогнозом, зростання не перевищить 10%. У середньостроковій перспективі закладено бічний тренд цін на нафту, що також обіцяє стабільність роздрібних цін.
Нагадаємо, у червні ціни на бензин і дизель різко зросли через стрибок світових цін на нафту на тлі війни проти Ірану, а в липні вони майже не змінювалися.
Раніше ми повідомляли, що за словами експерта, можна сподіватися, що у вересні ціни на бензин будуть меншими за 60 гривень за літр. Прогнози про ріст цін до 70 гривень та більше не відповідають дійсності.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоГроші
