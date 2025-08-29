Президент назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України — Finance.ua

Президент назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України Сьогодні 17:12

Президент назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України

Президент Володимир Зеленський озвучив три ключові блоки гарантій безпеки для України. Йдеться про збереження армії, співпраця з країнами НАТО та санкції проти росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час брифінгу

Перший блок стосується армії — збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву.

«На мій погляд, цей блок складається від фінансування того кількості особового складу, який сьогодні є. Ніхто не каже більше, бо більше ніхто не дасть. Але ми не можемо казати менше, бо ми не збираємось проводити відповідні експерименти», — наголосив Зеленський.

Другий блок стосується НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нової агресії

Третій блок — це санкції проти росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Тампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Головною темою обговорення стали гарантії безпеки для України.

Союзники розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

У ході переговорів президент США Дональд Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, однак наголосив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів, і виключив відправку американських військових до України.

Натомість «коаліція рішучих» оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні.

Водночас премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала європейським лідерам план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.