Рейтинг Трампа впав до мінімуму — Finance.ua

Рейтинг Трампа впав до мінімуму Сьогодні 18:00

Рейтинг Трампа впав до мінімуму

Підтримка Дональда Трампа серед виборців продовжує скорочуватися. У серпні рейтинг впав до 37%, а невдоволення його роботою стало рекордним.

Читайте також Найбільша у світі діамантова біржа в Індії простоює через мита Трампа

Останнє опитування Університету Квінніпак показало, що рейтинг схвалення Трампа досяг нового мінімуму другого терміну.

Схвалили роботу президента США 37% зареєстрованих виборців, тоді як 55% висловили невдоволення. Ще 7% респондентів вагалися з відповіддю.

Читайте також Трамп підписав рішення про запровадження 50% мит на імпорт індійських товарів

Таким чином, негативний рейтинг Трампа склав мінус 18 пунктів — це найгірший показник із січня 2021 року. Порівняно з липневим опитуванням його підтримка знизилася на 4 пункти.

Динаміка з початку другого терміну

Згідно з результатами, за період із січня рейтинг схвалення президента впав із 46% до 37%. Одночасно рівень несхвалення зріс із 43% до 55%.

Читайте також Трамп розкрив, скільки США отримають від угоди про надра з Україною

Це рекордно низький показник для Трампа за весь другий термін і одночасно рекорд за рівнем несхвалення. Раніше мінімальне значення було зафіксовано на початку червня — 38% схвалення і 54% несхвалення.

Порівняння останніх місяців

У другій половині червня рейтинг президента піднімався до 41%, а в липні утримувався на рівні 40%. Однак рівень несхвалення залишався стабільним — близько 54%.

Серпневе опитування показало зниження підтримки і закріплення негативних оцінок. Таким чином, коливання останніх місяців змінилися новим мінімумом.

Підтримка серед республіканців і демократів

Серед прихильників Республіканської партії 84% схвалюють роботу президента, 9% висловлюють несхвалення, а 7% не змогли відповісти. Для порівняння, місяць тому його підтримували 90% республіканців.

Серед демократів ситуація майже однозначна: 98% висловили несхвалення проти 95% у липні. Незалежні виборці розділилися: 31% підтримують Трампа, 58% не схвалюють, ще 11% не змогли відповісти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.