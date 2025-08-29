Рейтинг Трампа впав до мінімуму — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг Трампа впав до мінімуму

55
Рейтинг Трампа впав до мінімуму
Рейтинг Трампа впав до мінімуму
Підтримка Дональда Трампа серед виборців продовжує скорочуватися. У серпні рейтинг впав до 37%, а невдоволення його роботою стало рекордним.
Про це повідомляє The Hill.
Читайте також
Останнє опитування Університету Квінніпак показало, що рейтинг схвалення Трампа досяг нового мінімуму другого терміну.
Схвалили роботу президента США 37% зареєстрованих виборців, тоді як 55% висловили невдоволення. Ще 7% респондентів вагалися з відповіддю.
Читайте також
Таким чином, негативний рейтинг Трампа склав мінус 18 пунктів — це найгірший показник із січня 2021 року. Порівняно з липневим опитуванням його підтримка знизилася на 4 пункти.

Динаміка з початку другого терміну

Згідно з результатами, за період із січня рейтинг схвалення президента впав із 46% до 37%. Одночасно рівень несхвалення зріс із 43% до 55%.
Читайте також
Це рекордно низький показник для Трампа за весь другий термін і одночасно рекорд за рівнем несхвалення. Раніше мінімальне значення було зафіксовано на початку червня — 38% схвалення і 54% несхвалення.

Порівняння останніх місяців

У другій половині червня рейтинг президента піднімався до 41%, а в липні утримувався на рівні 40%. Однак рівень несхвалення залишався стабільним — близько 54%.
Серпневе опитування показало зниження підтримки і закріплення негативних оцінок. Таким чином, коливання останніх місяців змінилися новим мінімумом.

Підтримка серед республіканців і демократів

Серед прихильників Республіканської партії 84% схвалюють роботу президента, 9% висловлюють несхвалення, а 7% не змогли відповісти. Для порівняння, місяць тому його підтримували 90% республіканців.
Серед демократів ситуація майже однозначна: 98% висловили несхвалення проти 95% у липні. Незалежні виборці розділилися: 31% підтримують Трампа, 58% не схвалюють, ще 11% не змогли відповісти.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems