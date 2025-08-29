OLX змінює правила публікації для деяких категорій: які оголошення будуть видалятися — Finance.ua

OLX змінює правила публікації для деяких категорій: які оголошення будуть видалятися Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

OLX змінює правила публікації для деяких категорій: які оголошення будуть видалятися

З 6 серпня 2025 року на OLX збільшили ліміти оголошень у категорії «Книги/журнали» до 50 для приватних осіб і бізнес-клієнтів. Разом із цим змінилися і правила публікації.

На зміни на сайті OLX звернуло увагу агентство УНІАН

Згідно з новими правилами, в одному оголошенні можна розміщувати тільки одну книгу або журнал. Ціна та фото мають відповідати конкретному предмету продажу.

Продаж комплектів можливий, але обов’язково:

всі книги/журнали повинні бути перераховані в описі;

одне загальне фото всього набору;

ціна вказана за весь комплект у спеціальному полі.

Що заборонено:

об’єднувати різні книги чи журнали в одному оголошенні, навіть якщо вони мають однакову ціну;

публікувати оголошення без конкретного товару або з узагальненими описами на кшталт «великий вибір», «в наявності багато»;

використовувати надмірно загальні чи заплутані описи, що не дозволяють зрозуміти, що саме продається.

З 1 вересня оголошення із такими порушеннями не будуть допускатися до публікації, а вже опубліковані будуть видалені.

«Якщо ви оформили платну послугу для видаленого оголошення, кошти за невикористаний період автоматично повернуться на ваш рахунок OLX», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт , який запускає міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (Bolt, Uber, Airbnb, Booking, Glovo тощо). Очікується, що одноразові невеликі продажі не будуть оподатковуватися.

ПДФО для фізичних осіб становитиме 5%, якщо відповідатиме умовам:

відкрито окремий банківський рахунок для надходжень;

не є самозайнятими та не мають найманих працівників;

річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (~6,7 млн грн у 2025 році);

не торгують підакцизними товарами.

Загальна ставка ПДФО залишається 18%для всіх, хто не відповідає вказаним умовам.

Якщо протягом року здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до 2 тис. євро, допускається використання наявного поточного рахунку, відкритого для власних потреб. Якщо дохід від продажу товарів не перевищує 12 прожиткових мінімумів (36 336 грн у 2025 році), то він не оподатковується.

