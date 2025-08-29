Майже 9% населення ЄС не могли дозволити собі нормально харчуватися: де найбільше (інфографіка) — Finance.ua

Майже 9% населення ЄС не могли дозволити собі нормально харчуватися: де найбільше (інфографіка)
У 2024 році 8,5% населення ЄС не могли дозволити собі страву, що містить м’ясо, рибу або вегетаріанський еквівалент, через день, пише Євростат.
Це на 1,0 процентний пункт нижче, ніж у 2023 році (9,5%).
Цей відсоток був значно вищим для людей, які перебувають під загрозою бідності, і становив 19,4%, ніж для людей, які не перебувають під загрозою бідності (6,4%).
Де найбільше
На національному рівні найвища частка людей, які перебувають під загрозою бідності та не можуть дозволити собі належне харчування, зафіксована:
- у Словаччині (39,8%),
- Болгарії (37,7%,
- Угорщині (37,3%).
Найнижчі частки були зафіксовані:
- на Кіпрі (3,5%),
- в Ірландії та Португалії (по 5,1%).
