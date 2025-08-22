Дефицит финансирования производства дронов составляет $6 млрд — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что дефицит финансирования производства дронов составляет 6 миллиардов долларов.
Об этом глава государства сообщил в ходе совместного с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте общения с журналистами.
«В ближайшее время нам нужно закрыть дефицит (финансирование производства дронов — ред.). Мы уже об этом говорили. Это не секрет, это более 6 млрд (долларов), мы очень рассчитываем на эту поддержку от партнеров», — отметил Зеленский.
По его словам, россияне увеличивают количество применения дронов.
«У нас все есть для противодействия, и (поэтому) важно финансирование», — отметил Президент.
Он также подчеркнул, что сегодня дроны — это оружие номер один, которое сдерживает врага, которое держит фронт и уменьшает количество потерь украинцев.
Справка Finance.ua:
- в Украине анонсировали запуск новых грантовых программ на производство взрывчатых веществ, ракет и дронов. Также правительство планирует запустить грантовую программу на производство автономных дронов;
- министр обороны Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что Украине нужно $6 млрд, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия;
- Financial Times сообщал, что Украина планирует приобрести американское оружие на сумму 100 млрд долларов, финансируемую Европой, чтобы получить гарантии безопасности от США после мирного соглашения с россией.
