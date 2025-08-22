Дефицит финансирования производства дронов составляет $6 млрд — Зеленский Сегодня 16:47

Дефицит финансирования производства дронов составляет $6 млрд — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что дефицит финансирования производства дронов составляет 6 миллиардов долларов.

Об этом глава государства сообщил в ходе совместного с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте общения с журналистами.

«В ближайшее время нам нужно закрыть дефицит (финансирование производства дронов — ред.). Мы уже об этом говорили. Это не секрет, это более 6 млрд (долларов), мы очень рассчитываем на эту поддержку от партнеров», — отметил Зеленский.

Читайте также Украина в 2024 году произвела дронов в 1400 раз больше, чем в 2022

По его словам, россияне увеличивают количество применения дронов.

«У нас все есть для противодействия, и (поэтому) важно финансирование», — отметил Президент.

Он также подчеркнул, что сегодня дроны — это оружие номер один, которое сдерживает врага, которое держит фронт и уменьшает количество потерь украинцев.

Справка Finance.ua:

в Украине анонсировали запуск новых грантовых программ на производство взрывчатых веществ, ракет и дронов. Также правительство планирует запустить грантовую программу на производство автономных дронов;

министр обороны Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что Украине нужно $6 млрд, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия;

Financial Times сообщал, что Украина планирует приобрести американское оружие на сумму 100 млрд долларов, финансируемую Европой, чтобы получить гарантии безопасности от США после мирного соглашения с россией.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.