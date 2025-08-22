День финансов: наказание за незаконный выезд за границу, отпуска военных, расширение «єОселі» — Finance.ua

День финансов: наказание за незаконный выезд за границу, отпуска военных, расширение «єОселі» Сегодня 17:45

Пятница, 22 августа. Кабмин готовит жесткие наказания за незаконное пересечение границы, в Польше тщательнее проверяют банковские операции, а украинцы активно несут деньги в банки.

Инфографики изменений

Уже скоро украинцы будут отмечать День Независимости. Каждый день в течение недели мы публиковали «Инфографики перемен», в которых рассказывали о самых интересных цифрах и тенденциях последних 34 лет в Украине:

Сегодня расскажем о банках, которые считаются системно важными и работают в Украине дольше всего.

Масштабное торговое соглашение США и ЕС

Соединенные Штаты и Европейский Союз заключили Рамочное соглашение о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле. Документ должен укрепить экономические отношения, которые уже одни из самых больших в мире. ЕС отменяет пошлины на все американские промышленные товары, а также открывает доступ к ряду агропродуктов и морепродуктов из США. А США обещают снизить пошлины для европейских товаров.

Вклады украинцев в банках

По состоянию на 1 августа 2025 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины достигла 1,482 трлн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Депозиты в гривне составляют 959,7 млрд грн, а в иностранной валюте — 522,9 млрд грн (рост на 4,2 млрд грн).

Как свидетельствуют данные Опендатабот, за первое полугодие 2025 года 13 банков зафиксировали убытки, а в целом каждый пятый банк в Украине убыточный. За шесть месяцев украинские банки заработали до уплаты налогов 100,06 млрд грн.

Поддержка военных и ветеранов

Владимир Зеленский подписал законопроект, который меняет порядок предоставления отпусков военнослужащим. Теперь к основному отпуску 30 дней и 10 по семейным обстоятельствам прибавляется дополнительный отпуск 14 дней.

Кроме того, Кабинет Министров принял 11 решений в поддержку ветеранов и их семей. Одно из них — государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны.

Наказание за незаконное пересечение границы

Кабмин подал в Раду законопроект, который усиливает ответственность за незаконное пересечение государственной границы во время военного положения. Так, за незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска или с поддельными документами предлагают штрафовать от 51 до 170 тыс. грн или до 3 лет заключения.

В то же время, Кабмин готовит постановление для упрощения пересечения государственной границы для мужчин в возрасте до 22 лет. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство ведет дискуссии вместе с военными, поскольку есть много нюансов.

Ипотека под 0%

Государственную ипотечную программу «єОселя» хотят расширить для молодых семей с детьми, предложив снижение ставок. Это будет лизинговый продукт для молодых семей с меньшим первым взносом и более низкими ставками. С каждым ребенком ставка будет уменьшаться.

Отметим, что у каждого пятого украинца есть имущество, поврежденное в результате войны. Больше всего пострадавших на востоке Украины — о потерях там сообщили 60% опрошенных. Если же говорить о поврежденном имуществе, то самые большие потери приходятся на недвижимость — такой ущерб указали 17% украинцев.

🏠 Сейчас многие украинцы также интересуются, возможно ли купить жилье за ​​границей с минимальным первоначальным взносом или даже без него (нулевой заем). Finance.ua решил разобраться в этом вопросе.

В новой статье рассказываем о реальных возможностях в странах, где больше украинских беженцев — Польше, Германии и Чехии. В частности, какие документы нужны, каковы требования к статусу и доходу, и какие условия кредитования могут быть доступны украинцам:

Как правильно выйти из инвестиций

Желание у украинцев инвестировать с каждым днем ​​возрастает. Но, при необходимости, как правильно выйти из инвестиций? На эти и другие вопросы в ходе онлайн-конференции InvestFest ответил управляющий активами в компании группы ICU Владислав Свистунов. Как он отметил, стоит ответить себе на три главных вопроса: почему мы должны выйти из сделки, кому мы должны ее продать и как ее следует продать?

Расследование аварий

В Украине будет создано Национальное бюро по расследованию аварий на транспорте. Бюро будет работать на постоянной основе. В его компетенцию войдет расследование происшествий на автомобильном, железнодорожном, городском электрическом, авиационном, морском и внутреннем водном транспорте.

Польская налоговая проверяет подозрительные операции

Налоговая служба Польши все чаще получает доступ к счетам клиентов банков. Налоговики анализируют остатки на счетах, историю операций и кредитные соглашения даже без официальных подозрений относительно владельца счета.

Валюта в приложении «Мрія»

С 1 октября в приложении «Мрія» для школьников будет собственная валюта . Школьники будут собирать баллы — «мрійки» — за выполненные задания. Собственной валютой можно рассчитаться за билеты в кино, мастер-классы или курсы по программированию или английскому языку.

А вот на реальном валютном рынке в последние дни лета общая ситуация вряд ли изменится, прогнозирует директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой. С одной стороны, курс доллара будет «барахтаться» между 41,4−41,8 гривны, а курс евро, несмотря на мировую неуверенность, скорее всего, не выйдет за пределы 49 гривен, находясь в промежутке 48−49 грн.

