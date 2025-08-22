Бывший бизнесмен подозревается в хищении газа на 400 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бывший бизнесмен подозревается в хищении газа на 400 млн грн

Криминал
7
Бывший бизнесмен подозревается в организации схемы хищения природного газа венгерской компании-поставщика газа. Инвестором компании является известный американский бизнесмен, филантроп украинского происхождения.
Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.
Как выяснило следствие, события начались в конце 2018 года — в начале 2019 года. Схема преступления должна была выглядеть таким образом, чтобы создавать или покупать компании с хорошей репутацией, назначать фиктивных директоров (за деньги или по дружбе), заключать контракты с крупным поставщиком газа, накапливать долги, продавать газ конечным потребителям и присваивать выручку, а во избежание ответственности, прятать деньги в уставном капитале фирм, подконтрольных дочерям и супруге.
Так, через своих знакомых подозреваемый вышел на европейскую компанию-поставщика и стал заключать рамочные контракты.
Читайте также
Сначала все выглядело законно: с марта 2019 по 2020 год газ поставлялся на несколько подконтрольных компаний. Он обеспечивал частичные платежи, создавая для этого иллюзию надежного партнера. Однако с 2020 года платежи прекратились, хотя газ от европейского поставщика продолжал поступать.
По данным следствия, газ продавался по сети посредников, в том числе фиктивных фирм. Вырученные деньги перечислялись на счета семьи подозреваемого. Денежные средства вливались в уставный капитал одной из компаний, где участниками стали дочери подозреваемого, а также фирмы, контролируемые женой и дочерьми.
Установлено, что только с июля 2020 по январь 2021 года уставный капитал одного из предприятий вырос почти в сто раз. Взносы делались со счетов связанных фирм — все они ассоциированы с семьей.
Читайте также
Чтобы скрыть свою противоправную деятельность, подозреваемый сменил директоров компаний на подставных лиц, инициировал банкротство одной из компаний из-за фиктивных долгов (даже привлекая иностранное партнерство для искусственной задолженности в 11 миллионов евро) и подал иски в арбитраж.
Подконтрольные компании завладели газом венгерской компании на общую сумму более 4,9 млн евро (около 156 миллионов гривен), это особо крупный размер.
По результатам досудебного расследования ему объявлено подозрение в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Читайте также
Кроме того, упомянутый бизнесмен вместе с двумя исполнителями завладели украинским природным газом на 250 млн грн. За содеянное он также уведомлен о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Через подконтрольное ему общество и его менеджеров завладел природным газом ООО «Оператора ГТС».
Указанное общество с июня по август 2020 года начало отбирать из газотранспортной системы Украины значительно больше объемов газа, чем приобрело у других трейдеров, тем самым создавая негативный небаланс.
Расследованием установлено, что отобранный газ почти сразу был распродан другим трейдерам, а само общество, не рассчитавшись за отобранный государственный газ, в сентябре 2020 года было продано и запущена процедура банкротства. Таким образом, указанные лица завладели природным газом государства на общую сумму более 250 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems