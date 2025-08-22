Бывший бизнесмен подозревается в хищении газа на 400 млн грн — Finance.ua

Бывший бизнесмен подозревается в хищении газа на 400 млн грн
Бывший бизнесмен подозревается в организации схемы хищения природного газа венгерской компании-поставщика газа. Инвестором компании является известный американский бизнесмен, филантроп украинского происхождения.
Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.
Как выяснило следствие, события начались в конце 2018 года — в начале 2019 года. Схема преступления должна была выглядеть таким образом, чтобы создавать или покупать компании с хорошей репутацией, назначать фиктивных директоров (за деньги или по дружбе), заключать контракты с крупным поставщиком газа, накапливать долги, продавать газ конечным потребителям и присваивать выручку, а во избежание ответственности, прятать деньги в уставном капитале фирм, подконтрольных дочерям и супруге.
Так, через своих знакомых подозреваемый вышел на европейскую компанию-поставщика и стал заключать рамочные контракты.
Сначала все выглядело законно: с марта 2019 по 2020 год газ поставлялся на несколько подконтрольных компаний. Он обеспечивал частичные платежи, создавая для этого иллюзию надежного партнера. Однако с 2020 года платежи прекратились, хотя газ от европейского поставщика продолжал поступать.
По данным следствия, газ продавался по сети посредников, в том числе фиктивных фирм. Вырученные деньги перечислялись на счета семьи подозреваемого. Денежные средства вливались в уставный капитал одной из компаний, где участниками стали дочери подозреваемого, а также фирмы, контролируемые женой и дочерьми.
Установлено, что только с июля 2020 по январь 2021 года уставный капитал одного из предприятий вырос почти в сто раз. Взносы делались со счетов связанных фирм — все они ассоциированы с семьей.
Чтобы скрыть свою противоправную деятельность, подозреваемый сменил директоров компаний на подставных лиц, инициировал банкротство одной из компаний из-за фиктивных долгов (даже привлекая иностранное партнерство для искусственной задолженности в 11 миллионов евро) и подал иски в арбитраж.
Подконтрольные компании завладели газом венгерской компании на общую сумму более 4,9 млн евро (около 156 миллионов гривен), это особо крупный размер.
По результатам досудебного расследования ему объявлено подозрение в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Кроме того, упомянутый бизнесмен вместе с двумя исполнителями завладели украинским природным газом на 250 млн грн. За содеянное он также уведомлен о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Через подконтрольное ему общество и его менеджеров завладел природным газом ООО «Оператора ГТС».
Указанное общество с июня по август 2020 года начало отбирать из газотранспортной системы Украины значительно больше объемов газа, чем приобрело у других трейдеров, тем самым создавая негативный небаланс.
Расследованием установлено, что отобранный газ почти сразу был распродан другим трейдерам, а само общество, не рассчитавшись за отобранный государственный газ, в сентябре 2020 года было продано и запущена процедура банкротства. Таким образом, указанные лица завладели природным газом государства на общую сумму более 250 млн грн.
Поделиться новостью
Также по теме
Бывший бизнесмен подозревается в хищении газа на 400 млн грн
Миллиардный ущерб: ГБР расследует до 600 дел в отрасли лесного хозяйства
В Украине разоблачили схему импорта препаратов рф на более чем 270 млн гривен
В Одессе разоблачили мошенников, которые обманули людей на 26 млн грн
Правоохранители обнаружили схему отмывания 160 млн грн на строительстве Подольского моста
Украинского экс-чиновника подозревают во ввозе Ferrari для гражданина рф