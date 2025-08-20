В Одессе разоблачили мошенников, которые обманули людей на 26 млн грн — Finance.ua

В Одессе разоблачили мошенников, которые обманули людей на 26 млн грн Сегодня 18:45 — Криминал

Правоохранители в Одессе разоблачили и прекратили преступную деятельность злоумышленников, которые обманули на сумму почти 26 млн грн. Обвинительный акт в отношении дельцов направлен в суд. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что главным в мошенническом бизнесе является 28-летний житель Березовщины. К «сотрудничеству» он привлек знакомых землячек 55 и 23 лет и 61-летнюю одесситку.

Для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием «VinEco», которое впоследствии сменили на «Vinex Тrade», которое якобы занимается разными видами деятельности, главная из которых — инвестиционная, и получает сверхприбыли.

Злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещали высокие проценты, возврат средств в любое время и бонусы за привлечение новых вкладчиков. Несуществующую финансовую компанию популяризировали через социальные сети, мессенджеры, веб-ресурсы и личные встречи с людьми. На начальных этапах даже выплачивали отдельным вкладчикам небольшие суммы за счет средств других, чтобы укрепить доверие и привлечь больше денег.

В ходе досудебного расследования полицейские установили 94 потерпевших, которые попали в ловушку мошенников и, вложившись в финансовую пирамиду, понесли общий ущерб в размере 25 млн 742 тыс. грн.

Денежные средства поступали на электронные кошельки злоумышленников и распределялись между ними.

Кроме того, правоохранители установили, что организатор схемы незаконно полученные деньги вводил в финансовое обращение. В частности, он покупал имущество, в том числе 5 земельных участков и 25 автомобилей, часть которых сдавал в аренду. В общей сложности злоумышленник легализовал 61 млн грн.

Полицейские провели ряд санкционированных обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли компьютерную технику, документацию, мобильные телефоны, автомобили, наличные деньги и другое имущество. По ходатайству следователей суд наложил на все арест.

Фигуранты были задержаны в процессуальном порядке. В дальнейшем суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым они не воспользовались.

Согласно санкциям, максимальное наказание за эти преступления — до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

