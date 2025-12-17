Продавали золото под видом известных мировых брендов: БЭБ ликвидировало схему (фото) Сегодня 13:12 — Криминал

Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области пресекли деятельность группы лиц, организовавших незаконную продажу золотых украшений, драгоценностей и аксессуаров под видом всемирно известных брендов через сеть розничных магазинов в торговых центрах.

Об этом пишет в сообщении БЭБ.

В территориальное управление с заявлением обратился представитель компании правообладателя торговой марки и сообщил, что группа лиц незаконно использует логотип всемирно известной ювелирной компании.

Продажа поддельной продукции под видом бренда наносит ущерб правообладателям в особо крупных размерах.

Детективы БЭБ установили, что фигуранты организовали работу сети ювелирных магазинов на территории Одесской области. Граждане в свободном доступе могли приобрести поддельные ювелирные украшения и драгоценности. Кроме того, заказы принимали через социальные сети и приложения и отправляли по почте по всей территории Украины.

В ходе санкционированных обысков в местах сбыта ювелирных изделий детективы Бюро изъяли поддельные золотые украшения стоимостью почти 4,6 млн грн. Кроме того, пресекли деятельность цеха, где фигуранты незаконно производили драгоценности под логотипом известных торговых марок.

Продолжается досудебное расследование по уголовному правонарушению по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированное указание происхождения товара). Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

