В Украине разоблачили схему импорта препаратов рф на более чем 270 млн гривен — Finance.ua

В Украине разоблачили схему импорта препаратов рф на более чем 270 млн гривен

Правоохранители разоблачили организованную группу под руководством гражданина россии, которая поставляла на территорию Украины гомеопатические препараты российского производства, маскируя их под европейские, и полученную прибыль направляла представителям государства-агрессора.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.

Следствие выяснило, что ее организовал член российской академии медицинских наук и владелец крупного фармацевтического холдинга россии. Через подконтрольных лиц в начале 2000-х годов он создал дочернее предприятие в Украине с почти аналогичным названием.

После 2014 года холдинг открыл производство на территории сопредельного с россией европейского государства для обхода санкций и прикрытия поставок. Фактически там только меняли упаковку российских лекарств — маскировали их под продукцию европейского происхождения. В дальнейшем импорт товара был поставлен «на поток».

К этой схеме владелец российского холдинга привлек основателя и директора украинского предприятия, ответственное лицо по контролю качества, менеджера по регистрации лекарственных средств и фармаконадзора, а также главного бухгалтера этого предприятия.

По материалам следствия, с начала полномасштабного вторжения фармкомпания — официальный представитель российского холдинга в Украине не прекратила свою работу, усилив меры по маскировке деятельности и продолжив поддерживать экономику государства-агрессора.

С тех пор было реализовано медпрепаратов российского происхождения более чем на 270 млн грн. Часть средств выводилась на счета компаний конечного бенефициара — гражданина рф.

Ряд препаратов изготовляли из кроличьего помета, яда змей и измельченных тел медоносных пчел. Их лечебные свойства не подтверждены никакими международными исследованиями, а употребление могло представлять угрозу здоровью.

Все участники схемы были поставлены в известность о подозрении в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, которое совершено в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111−1 УК Украины).

В ходе обысков в офисах, транспорте и по местам их проживания изъято более 40 ящиков документации на препараты, компьютерную технику и мобильные телефоны с перепиской между руководством украинской компании и российского холдинга, где обсуждались распределение прибыли, вывод средств, согласование цен, реклама, избежание санкций и утаивание страны происхождения продукции.

В рамках следствия в центре Киева арестовано здание площадью более 700 кв. м, которое принадлежит владельцу российского холдинга и использовалось в качестве офиса и склада гомеопатии. Также перед Минздравом Украины инициирован вопрос об отмене регистрационных удостоверений и госрегистрации на 11 лекарственных средств, владельцем которых является украинское предприятие.

